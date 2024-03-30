Демі Мур вдягнула відверту сукню, яка вразила фанатів — фото

Немов 20-літня — Демі Мур вразила фанатів підтягнутою фігурою і відвертою сукнею
Популярна акторка та модель Демі Мур знову вразила фанатів своєю красою. Вони не можуть збагнути, як зірці вдається мати такий молодий вигляд у 61 рік.
Світлини модель виклала в Instagram.
Фанати думають, що Демі Мур спить у холодильнику
Зірка голлівудських фільмів Демі Мур відвідала світський захід The Hollywood Reporter's Power Stylists у Лос-Анджелесі. Для цього вечора вона обрала вишукану сукню від Schiaparelli.
Актриса вдягнула білу сукню, яка елегантно підкреслила її оголені й витончені плечі. А також ефектно підкреслила тонку талію та пишні форми. Декольте прикривала масивна прикраса в вигляді ока, яка висіла на золотому ланцюгу.
Стиліст зірки Бред Горецький доповнив образ відкритим взуттям, золотими прикрасами, розпущеною зачіскою та нюдовим макіяжем.
Фанати акторки були вражені тим, як сяє її шкіра, виблискує здорове волосся і наскільки підтягнута фігура. Вони пожартували, що, ймовірно, зірка "спить в морозильнику", щоб зберегти свою вроду.
Нагадаємо, Демі Мур показала, як веселилася з доньками. Також донька важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як себе почуває батько.
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