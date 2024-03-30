Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Немов 20-літня — Демі Мур вразила фанатів підтягнутою фігурою і відвертою сукнею arrow

Немов 20-літня — Демі Мур вразила фанатів підтягнутою фігурою і відвертою сукнею

30 березня 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Демі Мур вдягнула відверту сукню, яка вразила фанатів — фото
Американська акторка і модель Демі Мур зі своїм стилістом Бредом Горецьким. Фото: instagram.com/bradgoreski
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна акторка та модель Демі Мур знову вразила фанатів своєю красою. Вони не можуть збагнути, як зірці вдається мати такий молодий вигляд у 61 рік.

Світлини модель виклала в Instagram.

Читайте також:

Фанати думають, що Демі Мур спить у холодильнику

Зірка голлівудських фільмів Демі Мур відвідала світський захід The Hollywood Reporter's Power Stylists у Лос-Анджелесі. Для цього вечора вона обрала вишукану сукню від Schiaparelli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brad Goreski (@bradgoreski)

Актриса вдягнула білу сукню, яка елегантно підкреслила її оголені й витончені плечі. А також ефектно підкреслила тонку талію та пишні форми. Декольте прикривала масивна прикраса в вигляді ока, яка висіла на золотому ланцюгу.

Модель Демі Мур
Модель Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Стиліст зірки Бред Горецький доповнив образ відкритим взуттям, золотими прикрасами, розпущеною зачіскою та нюдовим макіяжем.

Репер Offset, співачка Cardi B, Демі Мур і Бред Горецький
Репер Offset, співачка Cardi B, модель Демі Мур і стиліст Бред Горецький. Фото: instagram.com/bradgoreski

Фанати акторки були вражені тим, як сяє її шкіра, виблискує здорове волосся і наскільки підтягнута фігура. Вони пожартували, що, ймовірно, зірка "спить в морозильнику", щоб зберегти свою вроду.

Нагадаємо, Демі Мур показала, як веселилася з доньками. Також донька важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як себе почуває батько. 

Голлівуд
Демі Мур
модель
закордонні зірки
фігура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом