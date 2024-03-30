Демі Мур вдягнула відверту сукню, яка вразила фанатів — фото

Американська акторка і модель Демі Мур зі своїм стилістом Бредом Горецьким. Фото: instagram.com/bradgoreski

Популярна акторка та модель Демі Мур знову вразила фанатів своєю красою. Вони не можуть збагнути, як зірці вдається мати такий молодий вигляд у 61 рік.

Світлини модель виклала в Instagram.

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Зірка голлівудських фільмів Демі Мур відвідала світський захід The Hollywood Reporter's Power Stylists у Лос-Анджелесі. Для цього вечора вона обрала вишукану сукню від Schiaparelli.

Актриса вдягнула білу сукню, яка елегантно підкреслила її оголені й витончені плечі. А також ефектно підкреслила тонку талію та пишні форми. Декольте прикривала масивна прикраса в вигляді ока, яка висіла на золотому ланцюгу.

Модель Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Стиліст зірки Бред Горецький доповнив образ відкритим взуттям, золотими прикрасами, розпущеною зачіскою та нюдовим макіяжем.

Репер Offset, співачка Cardi B, модель Демі Мур і стиліст Бред Горецький. Фото: instagram.com/bradgoreski

Фанати акторки були вражені тим, як сяє її шкіра, виблискує здорове волосся і наскільки підтягнута фігура. Вони пожартували, що, ймовірно, зірка "спить в морозильнику", щоб зберегти свою вроду.

Нагадаємо, Демі Мур показала, як веселилася з доньками. Також донька важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як себе почуває батько.