Деми Мур надела откровенное платье, поразившее фанатов — фото

Американская актриса и модель Деми Мур со своим стилистом Брэдом Горецким. Фото: instagram.com/bradgoreski

Популярная актриса и модель Деми Мур снова впечатлила фанатов своей красотой. Они не могут понять, как звезде удается выглядеть так молодо в 61 год.

Фотографию модель выложила в Instagram.

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Звезда голливудских фильмов Деми Мур посетила светское мероприятие The Hollywood Reporter's Power Stylists в Лос-Анджелесе. Для этого вечера она выбрала изысканное платье от Schiaparelli.

Актриса надела белое платье, которое элегантно обнажило ее изящные плечи. А также подчеркнуло тонкую талию и пышные формы. Декольте прикрывало массивное украшение в виде глаза, висящее на золотой цепи.

Модель Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Стилист звезды Брэд Горецкий дополнил образ открытой обувью, золотыми украшениями, распущенной прической и чудесным макияжем.

Рэпер Offset, певица Cardi B, модель Деми Мур и стилист Брэд Горецкий. Фото: instagram.com/bradgoreski

Фанаты актрисы были поражены тем, как сияет ее кожа, сверкают здоровые волосы и насколько подтянута фигура. Они пошутили, что вероятно звезда "спит в морозильнике", чтобы сохранить свою красоту.

Напомним, Деми Мур показала, как веселилась с дочками. Также дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как себя чувствует отец.