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Немов інша людина — Андрій Данилко шокував світлинами з підліткового віку

21 липня 2024 09:40
Антоніна Завадська - Редактор
Андрій Данилко показав, який мав вигляд у юності — фото
Український артист Андрій Данилко. Фото: instagram/v_serduchka
Антоніна Завадська - Редактор

Артист Андрій Данилко, яки співає в образі Вєрки Сердючки показав рідкісну світлину з особистого архіву. Він пригадав, який мав вигляд у юності. 

Світлину зірка виклав в Instagram. 

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Артист показав портрет з підліткового віку. Він мав тоді каштанове волосся та жив у рідному місті Полтава. 

"Вгадаєте рік?" — влаштував інтерактив співак.

Співак Андрій Данилко в юності. Фото: instagram/v_serduchka
Співак Андрій Данилко в юності. Фото: instagram/v_serduchka

Окрім вгадування року, світлину прокоментували та українські селебріті. Блогер та шоумен Андрій Бєдняков написав "рік томного погляду", а телеведуча Леся Нікітюк — "то був класний рік".

Нагадаємо, зірка Вєрка Сердючка потрапила у скандал через виконання російськомовних пісень.  Також Андрій Данилко потрапив у топ холостяків, які не були одружені.

Андрій Данилко фото співак Вєрка Сердючка українські зірки спогади

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