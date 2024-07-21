Андрій Данилко показав, який мав вигляд у юності — фото

Український артист Андрій Данилко. Фото: instagram/v_serduchka

Артист Андрій Данилко, яки співає в образі Вєрки Сердючки показав рідкісну світлину з особистого архіву. Він пригадав, який мав вигляд у юності.

Світлину зірка виклав в Instagram.

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Артист показав портрет з підліткового віку. Він мав тоді каштанове волосся та жив у рідному місті Полтава.

"Вгадаєте рік?" — влаштував інтерактив співак.

Співак Андрій Данилко в юності. Фото: instagram/v_serduchka

Окрім вгадування року, світлину прокоментували та українські селебріті. Блогер та шоумен Андрій Бєдняков написав "рік томного погляду", а телеведуча Леся Нікітюк — "то був класний рік".

Нагадаємо, зірка Вєрка Сердючка потрапила у скандал через виконання російськомовних пісень. Також Андрій Данилко потрапив у топ холостяків, які не були одружені.