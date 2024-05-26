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Мовний омбудсмен прокоментував репертуар Сердючки російською

26 травня 2024 19:42
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Стас Кожушко
Редактор
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував репертуар Вєрки Сердючки російською
Артистка Вєрка Сердючка з бендом. Фото: Instagram/v_serduchka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні композитор Андрій Данилко опинився в епіцентрі мовного скандалу. На виступі Вєрки Сердючки в столиці (саме в цьому образі 30 років виступає музикант), зі сцени російською пролунали деякі хіти. Через це чимало українців висловило своє обурення. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував, чи порушив Данилко з бендом закон. 

Про це повідомляє видання Telegraf.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив: юридично 50-річний Андрій Данилко не порушив чинне законодавство України. 

"Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України і це (пісня. — Ред.) є в офіційному репертуарі, то — не заборонено", — зазначив Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь в офісі
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Фото: Instagram/profile100063647978360

Втім омбудсмен зауважив, що з етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало запитання. Кремінь висловив підтримку артистам, які перейшли на українську мову і переклали свої російськомовні пісні. За словами омбудсмена, на адресу його офісу вже надійшло декілька скарг стосовно концерту Вєрки Сердючки (Андрія Данилка).

"Зі свого боку ми будемо звертатися до організаторів, до виконавця, до Міністерства культури як до регулятора у сфері культури та інформаційної політики і по роз’яснення, і для того, щоб української мови справді було більше", — підсумував Тарас Кремінь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Павло Зібров привітав киян з днем міста рімейк на свій хіт. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про вагітність.

Андрій Данилко
Тарас Кремінь
мовний скандал
Вєрка Сердючка
українські зірки

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