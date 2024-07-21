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Словно другой человек — Андрей Данилко шокировал фото из подросткового возраста

21 июля 2024 09:40
Антонина Завадская - Редактор
Андрей Данилко показал, как выглядел в юности — фото
Украинский артист Андрей Данилко. Фото: instagram/v_serduchka
Антонина Завадская - Редактор

Артист Андрей Данилко, поющий в образе Верки Сердючки, показал редкую фотографию из личного архива. Он вспомнил, как выглядел в юности.

Фотографию звезда выложил в Instagram.

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Артист показал портрет с подросткового возраста. У него тогда были каштановые волосы, и жил он в родном городе Полтава.

"Угадаете год?" — устроил интерактив певец.

Певец Андрей Данилко в юности. Фото: instagram/v_serduchka
Певец Андрей Данилко в юности. Фото: instagram/v_serduchka

Кроме упоминания года, фотографию прокомментировали и украинские селебрити. Блогер и шоумен Андрей Бедняков написал "год томного взгляда", а телеведущая Леся Никитюк — "это был классный год".

Напомним, звезда Верка Сердючка попала в скандал из-за исполнения русскоязычных песен.   Также Андрей Данилко попал в топ холостяков, которые не были женаты.

Андрей Данилко фото певец Верка Сердючка украинские звезды воспоминания

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