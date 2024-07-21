Андрей Данилко показал, как выглядел в юности — фото

Словно другой человек — Андрей Данилко шокировал фото из подросткового возраста
Артист Андрей Данилко, поющий в образе Верки Сердючки, показал редкую фотографию из личного архива. Он вспомнил, как выглядел в юности.
Фотографию звезда выложил в Instagram.
Андрей Данилко ошеломил подписчиков юным фото
Артист показал портрет с подросткового возраста. У него тогда были каштановые волосы, и жил он в родном городе Полтава.
"Угадаете год?" — устроил интерактив певец.
Кроме упоминания года, фотографию прокомментировали и украинские селебрити. Блогер и шоумен Андрей Бедняков написал "год томного взгляда", а телеведущая Леся Никитюк — "это был классный год".
Напомним, звезда Верка Сердючка попала в скандал из-за исполнения русскоязычных песен. Также Андрей Данилко попал в топ холостяков, которые не были женаты.
Читайте Новини.LIVE!