Андрей Данилко показал, как выглядел в юности — фото

Украинский артист Андрей Данилко. Фото: instagram/v_serduchka

Артист Андрей Данилко, поющий в образе Верки Сердючки, показал редкую фотографию из личного архива. Он вспомнил, как выглядел в юности.

Фотографию звезда выложил в Instagram.

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Артист показал портрет с подросткового возраста. У него тогда были каштановые волосы, и жил он в родном городе Полтава.

"Угадаете год?" — устроил интерактив певец.

Певец Андрей Данилко в юности. Фото: instagram/v_serduchka

Кроме упоминания года, фотографию прокомментировали и украинские селебрити. Блогер и шоумен Андрей Бедняков написал "год томного взгляда", а телеведущая Леся Никитюк — "это был классный год".

Напомним, звезда Верка Сердючка попала в скандал из-за исполнения русскоязычных песен. Также Андрей Данилко попал в топ холостяков, которые не были женаты.