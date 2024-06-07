Українські зірки за 40, які ще жодного разу не були одружені

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на Великдень. Фото: Instagram Ектора Хіменеса-Браво

В українському шоу-бізнесі є чоловіки, які, незважаючи на свій вік, ще досі неодружені. Розповідаємо, які три зірки телебачення жодного разу не пов’язували себе вузами шлюбу, хоча їм вже за 40 років.

Новини.LIVE розповідає про цих чоловіків.

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Андрій Данилко

Відомий український співак Андрій Данилко, який грає артистку Вєрку Сердючку в шоу-бізнесі, ніколи не був у шлюбі. Ба більше, у 50-річного виконавця досі немає дітей. Не так давно український артист заявив, що вже звик до свого статусу "холостяка".

Одного разу шанувальники Андрія Данилка навіть вважали, що в нього стосунки з "мамою" Вєрки Сердючки Іриною Білоконь. Проте, як відомо, українська артистка має чоловіка. Сам Андрій багато разів жартував над цими чутками і заявляв, що його серце належить виключно сцені.

Артист Андрій Данилко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Ектор Хіменес-Браво

Незмінний ведучий шоу "Мастер Шеф" і відомий кухар України Ектор Хіменес-Браво не дуже поспішає розкривати подробиці свого особистого життя. Він стверджує, що увага з боку суспільства може погано вплинути на його стосунки.

Одного разу Ектор мав стосунки з акторкою Анною Тягун, але їхній роман закінчився. Попри те, що зараз шеф-кухарю вже 51 рік, він ще жодного разу не був одружений.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво під час інтерв'ю з блогеркою Сашею Бо. Фото: скриншот з YouTube

Руслан Сенічкін

Ті, хто часто дивиться канал "1+1", знають, що його ведучий Руслан Сенічкін дуже часто розважає глядачів своїми смішними коментарями. Однак, що стосується особистого життя, то телеведучий не дуже поспішає його обговорювати.

Схоже, що 44-річний телеведучий доволі успішно приховує свій сімейний статус, що викликає у фанатів серйозний інтерес. Попри те, що Руслану вже за 40 років, він ще жодного разу не пов’язував себе ні з ким вузами шлюбу.

Ведучий Руслан Сенічкін у різдвяному випуску "Сніданку з 1+1". Фото: Instagram Руслана Сенічкіна

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Сергій Танчинець після розлучення показав себе з молодою коханою.

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