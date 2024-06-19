Netflix повертає шоу "Тачка на прокачку" — хто став ведучим

Постер одного із сезонів програми "Тачка на прокачку". Фото: Prime Video

Стримінгова компанія Netflix почала роботу над перезапуском культового шоу нульових "Тачку на прокачку". Втім проєкт отримав нову назву.

Про це повідомляє Variety.

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Проєкт отримав назву "Воскреслі тачки"(Resurrected Rides). До першого сезону увійдуть вісім епізодів. Місце ведучого, яким на MTV був репер Xzibit, посяде актор і комік Кріс Ред.

"Resurrected Rides — це абсолютно новий серіал про ремонт автомобілів для сучасної епохи, в якому Ред і його команда механіків допомагають гідним власникам перетворити їхні улюблені биті машини в дорожні шедеври", — йдеться в описі проєкту.

До команди нового проєкту доєднався один з творців "Тачки на прокачку" Рік Харвіц. В новому проєкті він виступатиме як продюсер.

"Ми взяли дух і знання оригіналу і переосмислили його з привабливим ведучим, абсолютно новим акторським складом, а також приголомшливими технологіями та культурою сьогодення", — прокоментував Харвіц новий проєкт Netflix.

Оригінальне шоу виходило з 2004 по 2007 рік. Глядачі побачили шість сезонів (73 випуски).

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Аліна Гросу знімається в новому проєкті Netflix. Також ми розповідали, що на зйомках нового сезону "Бріджертонів" від Netflix трапився пікантний конфуз.