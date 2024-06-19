Netflix повертає шоу "Тачка на прокачку" — хто став ведучим

Netflix працює над перезапуском легендарного шоу, яке виходило на MTV
Стримінгова компанія Netflix почала роботу над перезапуском культового шоу нульових "Тачку на прокачку". Втім проєкт отримав нову назву.
Про це повідомляє Variety.
Новинка від Netflix
Проєкт отримав назву "Воскреслі тачки"(Resurrected Rides). До першого сезону увійдуть вісім епізодів. Місце ведучого, яким на MTV був репер Xzibit, посяде актор і комік Кріс Ред.
"Resurrected Rides — це абсолютно новий серіал про ремонт автомобілів для сучасної епохи, в якому Ред і його команда механіків допомагають гідним власникам перетворити їхні улюблені биті машини в дорожні шедеври", — йдеться в описі проєкту.
До команди нового проєкту доєднався один з творців "Тачки на прокачку" Рік Харвіц. В новому проєкті він виступатиме як продюсер.
"Ми взяли дух і знання оригіналу і переосмислили його з привабливим ведучим, абсолютно новим акторським складом, а також приголомшливими технологіями та культурою сьогодення", — прокоментував Харвіц новий проєкт Netflix.
Оригінальне шоу виходило з 2004 по 2007 рік. Глядачі побачили шість сезонів (73 випуски).
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Аліна Гросу знімається в новому проєкті Netflix. Також ми розповідали, що на зйомках нового сезону "Бріджертонів" від Netflix трапився пікантний конфуз.
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