Netflix возвращает шоу "Тачка на прокачку" — кто стал ведущим

Netflix работает над перезапуском легендарного шоу, которое выходило на MTV
Стриминговая компания Netflix начала работу над перезапуском культового шоу нулевых "Тачку на прокачку". Впрочем, проект получил новое название.
Об этом сообщает Variety.
Новинка от Netflix
Проект получил название "Воскресшие тачки" (Resurrected Rides). В первый сезон войдут восемь эпизодов. Место ведущего, которым на MTV был рэпер Xzibit, займет актер и комик Крис Ред.
"Resurrected Rides — это совершенно новый сериал о ремонте автомобилей для современной эпохи, в котором Ред и его команда механиков помогают достойным владельцам превратить их любимые битые машины в дорожные шедевры", — говорится в описании проекта.
К команде нового проекта присоединился один из создателей "Тачки на прокачку" Рик Харвиц. В новом проекте он будет выступать в качестве продюсера.
"Мы взяли дух и знания оригинала и переосмыслили его с привлекательным ведущим, совершенно новым актерским составом, а также потрясающими технологиями и современной культурой", — прокомментировал Харвиц новый проект Netflix.
Оригинальное шоу выходило с 2004 по 2007 год. Зрители увидели шесть сезонов (73 выпуска).
Напомним, ранее мы писали, что певица Алина Гросу снимается в новом проекте Netflix. Также мы рассказывали, что на съемках нового сезона "Бриджертонов" от Netflix случился пикантный конфуз.
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