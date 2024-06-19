Netflix возвращает шоу "Тачка на прокачку" — кто стал ведущим

Постер одного из сезонов программы "Тачка на прокачку". Фото: Prime Video

Стриминговая компания Netflix начала работу над перезапуском культового шоу нулевых "Тачку на прокачку". Впрочем, проект получил новое название.

Об этом сообщает Variety.

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Проект получил название "Воскресшие тачки" (Resurrected Rides). В первый сезон войдут восемь эпизодов. Место ведущего, которым на MTV был рэпер Xzibit, займет актер и комик Крис Ред.

"Resurrected Rides — это совершенно новый сериал о ремонте автомобилей для современной эпохи, в котором Ред и его команда механиков помогают достойным владельцам превратить их любимые битые машины в дорожные шедевры", — говорится в описании проекта.

К команде нового проекта присоединился один из создателей "Тачки на прокачку" Рик Харвиц. В новом проекте он будет выступать в качестве продюсера.

"Мы взяли дух и знания оригинала и переосмыслили его с привлекательным ведущим, совершенно новым актерским составом, а также потрясающими технологиями и современной культурой", — прокомментировал Харвиц новый проект Netflix.

Оригинальное шоу выходило с 2004 по 2007 год. Зрители увидели шесть сезонов (73 выпуска).

Напомним, ранее мы писали, что певица Алина Гросу снимается в новом проекте Netflix. Также мы рассказывали, что на съемках нового сезона "Бриджертонов" от Netflix случился пикантный конфуз.