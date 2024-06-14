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На зйомках нового сезону "Бріджертонів" трапився пікантний конфуз

14 червня 2024 12:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бріджертони — під час пікантної сцени серіалу актори зламали реквізит
Кадр з серіалу "Бріджертони". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Під час зйомок другої частини третього сезону популярного серіалу "Бріджертони" трапився пікантний конфуз. Головні актори під час однієї із гарячих сцен зламали диван.

Про це повідомляє Page Six.

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Подробиці зйомок третього сезону "Бріджертонів"

Актори Нікола Кофлан та Люк Ньютон чудово провели час під час зйомок гарячої сцени у дзеркалі в 3 сезоні "Бріджертонів".

Акторка, яка грає Пенелопу Фезерінгтон розповіла, що вони з партнером по сцені пошкодили  диван під час зйомок інтимної сцени. Кофлан поділилася фотографією, на якій вони з Люком Ньютон радіють, піднявши великі пальці над зламаною ніжкою дивана.

Бріджертони зламали реквізит під час пікантної сцени
Зйомки серіалу "Бріджертони". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/
Бірджертони конфуз гаряча сцена
Зйомки серіалу "Бріджертони". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/

"Друга частина вже вийшла, ми вклали в неї своє серце і душу, сподіваюся, вам сподобається дивитися її так само, як і нам", — звернулась до шанувальників Нікола Кофлан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzy Talbot (@lizzyhtalbot)

Раніше акторка заявила про те, що у другій частині третього сезону серіалу додали гарячих сцен саме за її ініціативою. 

"Я спеціально попросила включити певні репліки та моменти. Коли мені буде 80, я хочу озирнутися назад і згадати, як я виглядала сексуально!", — пояснила зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Нагадаємо, раніше ми писали, що третій сезон серіалу "Бріджертони" знімала кінооператорка з України. Також англійська акторка Джессіка Медсен, яка грає роль Криссиди Каупер в серіалі "Бріджертони" зробила камінг-аут.

Netflix
серіал "Бріджертони"
закордонні зірки
інтим
зйомки
конфуз

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