Бріджертони — під час пікантної сцени серіалу актори зламали реквізит

Кадр з серіалу "Бріджертони". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/

Під час зйомок другої частини третього сезону популярного серіалу "Бріджертони" трапився пікантний конфуз. Головні актори під час однієї із гарячих сцен зламали диван.

Про це повідомляє Page Six.

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Подробиці зйомок третього сезону "Бріджертонів"

Актори Нікола Кофлан та Люк Ньютон чудово провели час під час зйомок гарячої сцени у дзеркалі в 3 сезоні "Бріджертонів".

Акторка, яка грає Пенелопу Фезерінгтон розповіла, що вони з партнером по сцені пошкодили диван під час зйомок інтимної сцени. Кофлан поділилася фотографією, на якій вони з Люком Ньютон радіють, піднявши великі пальці над зламаною ніжкою дивана.

Зйомки серіалу "Бріджертони". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/

Зйомки серіалу "Бріджертони". Фото: instagram.com/bridgertonnetflix/

"Друга частина вже вийшла, ми вклали в неї своє серце і душу, сподіваюся, вам сподобається дивитися її так само, як і нам", — звернулась до шанувальників Нікола Кофлан.

Раніше акторка заявила про те, що у другій частині третього сезону серіалу додали гарячих сцен саме за її ініціативою.

"Я спеціально попросила включити певні репліки та моменти. Коли мені буде 80, я хочу озирнутися назад і згадати, як я виглядала сексуально!", — пояснила зірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що третій сезон серіалу "Бріджертони" знімала кінооператорка з України. Також англійська акторка Джессіка Медсен, яка грає роль Криссиди Каупер в серіалі "Бріджертони" зробила камінг-аут.