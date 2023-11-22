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Невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії

22 листопада 2023 12:04
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Ріанна знялася у новій рекламній кампанії Puma x Fenty. Зірка представила оновлену версію кросівок Creeper Phatty.

Фото звиялис ан офцйн сторінці бренду в соціальній мережі.

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Зірка влаштувала фешн-кампанію у співпраці зі спортивним брендом, креативним директором якого вона є з 2014 року. На знімках Ріанна позує з коротким білим волоссям, довгими нігтями та в об'ємному фіолетовому пуховику та культових Creeper. Кросівки на платформі в трьох нових варіантах кольору будуть доступні з 1 грудня.

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

У вересні співачка вперше знялася для бренду після шестирічної перерви: вона представила модель кросівок Avanti, випущену Puma у 2001 році, і з'явилася в рекламній кампанії на честь запуску Fenty x Puma Avanti.

Співпраця Ріанни зі спортивним брендом Puma була припинена у 2017 році, оскільки співачка розвивала свої бренди Fenty Beauty та Savage x Fenty.

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