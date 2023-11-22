Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании arrow

Неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании

22 ноября 2023 12:04
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании
Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Рианна снялась в новой рекламной кампании Puma x Fenty. Звезда представила обновленную версию кроссовок Creeper Phatty.

Фото вышли на официальной странице бренда в социальной сети.

Читайте также:

Колоритная съемка Рианны

Звезда организовала фэшн-кампанию в сотрудничестве со спортивным брендом, креативным директором которого она является с 2014 года. На снимках Рианна позирует с короткими белыми волосами, длинными ногтями и в объемном фиолетовом пуховике и культовых Creeper. Кроссовки на платформе в трех новых цветовых вариантах будут доступны с 1 декабря.

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

В сентябре певица впервые снялась для бренда после шестилетнего перерыва: она представила модель кроссовок Avanti, выпущенную Puma в 2001 году, и появилась в рекламной кампании в честь запуска Fenty x Puma Avanti.

Сотрудничество Рианны со спортивным брендом Puma было приостановлено в 2017 году, поскольку певица развивала свои бренды Fenty Beauty и Savage x Fenty.

Напомним, Лана Дель Рэй продемонстрировала пышный бюст на страницах глянца.

Ранее Алина Гросу ошеломила откровенной фотосессией в белье.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме