Неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании

Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

Певица Рианна снялась в новой рекламной кампании Puma x Fenty. Звезда представила обновленную версию кроссовок Creeper Phatty.

Фото вышли на официальной странице бренда в социальной сети.

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Звезда организовала фэшн-кампанию в сотрудничестве со спортивным брендом, креативным директором которого она является с 2014 года. На снимках Рианна позирует с короткими белыми волосами, длинными ногтями и в объемном фиолетовом пуховике и культовых Creeper. Кроссовки на платформе в трех новых цветовых вариантах будут доступны с 1 декабря.

Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/rihannasnavybih/

В сентябре певица впервые снялась для бренда после шестилетнего перерыва: она представила модель кроссовок Avanti, выпущенную Puma в 2001 году, и появилась в рекламной кампании в честь запуска Fenty x Puma Avanti.

Сотрудничество Рианны со спортивным брендом Puma было приостановлено в 2017 году, поскольку певица развивала свои бренды Fenty Beauty и Savage x Fenty.

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