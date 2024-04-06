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Різ Візерспун готує серіал за сюжетом франшизи "Білявка в законі"

6 квітня 2024 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Різ Візерспун повертається до франшизи "Білявка в законі"
Кадр з фільму "Білявка в законі". Фото: Instagram/legallyblondemovies
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудська акторка Різ Візерспун та студія Amazon почали роботу над серіалом за сюжетами фільмів "Білявка в законі". До цього кінозірка виконувала в стрічках головну роль — красуні Ель Вудс. 

Про це повідомляє видання Deadline.

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Повернення Візерспун до культового проєкту 

48-річна акторка є власницею успішної продакшн-компанії Hello Sunshine і виступала продюсеркою у відомих проєктах. Цього разу новий серіал стане спін-оффом культової комедії, за сюжетом якої героїня закінчила Гарвард і стала професійною юристкою. Деталі сценарію ані Amazon, ані Різ не розповіли. 

Але відомо, що над ним працюють Джош Швартц та Стефані Севідж — автори та творці "Пліткарки" з Блейк Лайвлі в головній ролі. Перша інформація про те, що Amazon почне працювати над "Білявкою в законі" з'явилась минулого року.

Перший фільм  вийшов у 2001-му, за основу взяли роман письменниці Аманди Браун. Комедія стала хітом, згодом вийшли ще дві частини. В останній йдеться про сестер Ель Вудс, де Візерспун вже не знімалася, але виступила в ролі продюсерки.

Різ стала переможницею одразу в трьох номінаціях премії MTV, а також висувалась на "Золотий глобус". Окрім фільмів є одна телеверсія, а також однойменний мюзикл (2007 рік).

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Каннах офіційно спростували участь у фестивалі російської стрічки "Брат 3". Також ми розповідали, хто може стати режисером нового фільму про спецагента Джеймса Бонда.

кіно
серіал
закордонні зірки
акторка

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