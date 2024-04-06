Різ Візерспун повертається до франшизи "Білявка в законі"

Кадр з фільму "Білявка в законі". Фото: Instagram/legallyblondemovies

Голлівудська акторка Різ Візерспун та студія Amazon почали роботу над серіалом за сюжетами фільмів "Білявка в законі". До цього кінозірка виконувала в стрічках головну роль — красуні Ель Вудс.

Про це повідомляє видання Deadline.

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48-річна акторка є власницею успішної продакшн-компанії Hello Sunshine і виступала продюсеркою у відомих проєктах. Цього разу новий серіал стане спін-оффом культової комедії, за сюжетом якої героїня закінчила Гарвард і стала професійною юристкою. Деталі сценарію ані Amazon, ані Різ не розповіли.

Але відомо, що над ним працюють Джош Швартц та Стефані Севідж — автори та творці "Пліткарки" з Блейк Лайвлі в головній ролі. Перша інформація про те, що Amazon почне працювати над "Білявкою в законі" з'явилась минулого року.

Перший фільм вийшов у 2001-му, за основу взяли роман письменниці Аманди Браун. Комедія стала хітом, згодом вийшли ще дві частини. В останній йдеться про сестер Ель Вудс, де Візерспун вже не знімалася, але виступила в ролі продюсерки.

Різ стала переможницею одразу в трьох номінаціях премії MTV, а також висувалась на "Золотий глобус". Окрім фільмів є одна телеверсія, а також однойменний мюзикл (2007 рік).

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