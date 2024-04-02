Хто може стати режисером нового фільму про Джеймса Бонда

Зйомки фільму "007: Координати "Скайфолл". Фото: Instagram/007

В Голлівуді активно обговорюють новий майбутній фільм про спецагента Джеймса Бонда. Нещодавно стало відомо, кому з акторів запропонували головну роль. Тепер же одна з продюсерок стрічки назвала ім’я режисера, якого розглядають для роботи над новим проєктом.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Майбутня стрічка про Джеймса Бонда може стати рімейком одного з фільмів франшизи. Британський таблоїд з посиланням на продюсерку Барбару Броколі написав, що режисерське крісло в новому проєкті про агента 007 хочуть запропонувати канадцю Дені Вільньову.

Він відомий завдяки франшизі "Дюна" (друга частина зараз у світовому прокаті), а також фільмам "Бранці", "Вбивця", "Прибуття" тощо.

"Барбара дуже хоче, щоби він зняв наступного Бонда. Для неї це найкращий із можливих варіантів, але це може бути не дуже реалістично, враховуючи його щільний графік. Якщо він не приєднається до майбутнього проєкту, його продовжать просити зняти такі фільми", — повідомило джерело Daily Mail з кіноіндустрії.

До акторського складу також можуть приєднатися зірки серіалу "Ейфорія" Зендея і Сідні Свіні. Напередодні британському актору Аарону Тейлор-Джонсону запропонували зіграти Джеймса Бонда, що поклало край місяцям спекуляцій щодо наступника Деніела Крейга. 33-річна зірка ще офіційно не погодився на роль.

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