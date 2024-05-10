Гранд-фінал Євробачення-2024 — де дивитися онлайн та як проголосувати за фаврита

Команда представницт України на Євробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Вже цієї суботи, 11 травня, у шведському місті Мальме пройде гранд-фінал Євробачення-2024, під час якого оберуть переможця пісенного конкурсу. Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Новини.LIVE розкажуть, де подивитися трансляцію Євробачення-2024 онлайн та як проголосувати за своїх фаворитів.

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Де подивитися гранд-фінал Євробачення-2024

Онлайн-трансляцію фіналу мовою оригіналу можна буде переглянути на офіційному YouТube-каналі Eurovision. Для українців шоу традиційно буде перекладати ведучий Тимур Мірошниченко, і її можна буде переглянути на всіх діджитал-платформах "Суспільне Культура" (TV, Фейсбук).

Фінал можна буде також переглянути на YouTube-каналі "Євробачення Україна" і в застосунку "Дія".

Як голосувати за фаворитів на гранд-фіналі Євробачення-2024

У гранд-фіналі Євробачення візьмуть участь 26 країн. До нього увійшли по 10 переможців із першого та другого півфіналів, а також країни-засновниці пісенного конкурсу: Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, а також переможниця 2023-го року Швеція.

У суботу, 11 травня, глядачі з усіх країн-учасниць та решти світу зможуть проголосувати за своїх фаворитів. Бали глядачів додадуть до оцінок професійних журі конкурсу.

За правилами конкурсу, не можна проголосувати за представника своєї країни, тому українці мають можливість підтримати лише інших учасників Євробачення-2024. Однак, віддати свій голос за alyona alyona & Jerry Heil зможуть українці, які мешкають закордоном.

Цьогоріч організатори змінили правила голосування у фіналі. Воно розпочнеться перед виходом на сцену першого учасника, а не після виступів усіх країн, як було у попередні роки.

Проголосувати за фаворита можна двома способами:

через сайт esc.vote

в офіційному додатку Євробачення — Eurovision Song Contest.

У фіналі alyona alyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria будуть виступати під номером 2.

Нагадаємо, шведський співак NEMO у рожевій шубі вразив перформансом на Євробаченні-2024. Також одна з пісень конкурсу встановила рекорд в Spotify.