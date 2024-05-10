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Нидерланды попали в передрягу на Евровидении — певца Joost Klein отстранили

10 мая 2024 20:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певца Joost Klein отстранили от репетиций на Евровидении-2024.
Представитель Нидерландов Joost Klein на Евровидении-2024. Фото: Sarah Louise Bennett/EBU
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Одного из фаворитов Евровидения-2024 отстранили от репетиций из-за "инцидента". Представителя Нидерландов Joost Klein подозревают в насилии.

Об этом пишет издание Aftonbladet.

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В ходе репетиции финала Евровидения-2024 представитель Нидерландов Joost Klein не вышел на сцену.

Причина — организаторы конкурса расследуют "инцидент". Он не будет петь, пока не поступит следующее сообщение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Инсайдеры сообщают, что певец попал в скандал. Он совершил насилие над женщиной, работающей на Евровидении. Детали пока неизвестны.

"Я не знаю, насколько это серьезно и что произошло, но EBU сейчас это расследует", — рассказывает источник.

Нидерланский певец с песней "Europapa" до этой ситуации был в топе букмекеров. Ему предсказывали третье-пятое место. Однако, вероятно, ему грозит дисквалификация. Сейчас он занимает восьмую строчку.

Рейтинг букмекеров на Евровидение-2024. Фото: eurovisionworld.com
Рейтинг букмекеров на Евровидении-2024. Фото: eurovisionworld.com

Напомним, мы рассказывали, под каким номером выступит Украина на финале Евровидения-2024. Также делились, где смотреть гранд-финал и как отдать голос за своего фаворита.

Евровидение
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Нидерланды
Швеция
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Евровидение-2024

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