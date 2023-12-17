Нікіта Добринін дізнався, як війна вплинула на KYIVNESS

Нікіта Добринін та Міла Потапова. Фото: ТиКиїв

Новою гостею проєкту "Київ, що тримається" на "ТиКиїв" стала Міла Потапова. Волонтерка фонду Save Ukraine Life, засновниця кафе та галереї "Ангар", а також продюсерка KYIVNESS, розповіла шоумену Нікіті Добриніну, зокрема, про розвиток одного з найпопулярніших івентів столиці під час повномасштабної війни.

Інтерв’ю доступне для перегляду на YouTube-каналі "ТиКиїв", а текстова версія на сайті.

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Потапова про KYIVNESS

KYIVNESS існує п'ять років. Це камерна міська подія про яку знають багато хто в столиці. Потапова співпрацює з KYIVNESS чотири роки. Засновницею є її колега Олена.

"Вона зараз не в Україні, тому працюємо, як ми шуткуємо між собою, 24 на 7 через різні часові пояси. Я працюю вдень — у неї ніч, і отак по колу. Ми, виходить, що працюємо весь час", — розповіла Міла.

Ідея полягає в тому, що це курований маркет, де Міла та Олена збирають різноманітні проєкти від вінтажних до локальних, ставлять лайнапи ідейно близьких їм по духу, збирають ком'юніті людей, які розуміють цінність цих брендів, вінтажу, покупки та підтримки вінтажних проєктів.

За словами Міли, це така маленька камерна тусовка для молодих і прогресивних. Втім, під час повномасштабної війни проєкт також змінився. Але не значно.

"Всі стали більш свідомими, і тепер майже у всіх брендів, з якими я працюю, можна зустріти відкриту позицію щодо донейшенів, підтримки, відрахування відсотка на наших військових. Це така одна зміна, яку я простежила. В іншому — ні в якості, ні в якихось показниках бренди нічого не втратили, і це дуже круто. Тобто з війною взагалі не погіршилася ні презентація, ні естетика брендів. Хоча здавалось би, що можна тут трішечки списати на те, що йде війна, тому ми не можемо бути високого рівня якості. Це зовсім не так. Тобто у нас максимально зібрані люди, підприємці, які попри війну роблять свою справу дуже класно".

Волонтерка, бізнесвумен Міла Потапова. Фото: ТиКиїв

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Добриніна, блогерка Даша Квіткова, чесно зізналася, що вона ніколи не рекламує. Також ми розповідали, що Добринін поспілкувався рестораторкою Анною Завертайло.