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Никита Добрынин узнал, как война повлияла на KYIVNESS

17 декабря 2023 10:49
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Стас Кожушко
Редактор
Никита Добрынин узнал, как война повлияла на KYIVNESS
Никита Добрынин и Мила Потапова. Фото: ТиКиїв
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Новой гостей  проекта "Київ, що тримається" на "ТиКиїв" стала Мила Потапова. Волонтер фонда Save Ukraine Life, основательница кафе и галереи "Ангар", а также продюсер KYIVNESS, рассказала шоумену Никите Добрынину, в частности, о развитии одного из самых популярных ивентов столицы во время полномасштабной войны.

Интервью доступно для просмотра на YouTube-канале "ТиКиїв", а текстовая версия на сайте.

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Потапова о KYIVNESS

KYIVNESS существует пять лет. Это камерное городское событие, о котором знают многие в столице. Потапова сотрудничает с KYIVNESS четыре года. Основательницей является ее коллега Елена.

"Она сейчас не в Украине, поэтому работаем, как мы шутим между собой, 24 на 7 через разные часовые пояса. Я работаю днем — у нее ночь, и так по кругу. Мы, значит, работаем все время", — рассказала Мила.

Идея состоит в том, что это курированный маркет, где Мила и Елена собирают разнообразные проекты от винтажных до локальных, ставят лайнапы идейно близких им по духу, собирают коммьюнити людей, понимающих ценность этих брендов, винтажа, покупки и поддержки винтажных проектов.

По словам Милы, это такая маленькая камерная тусовка для молодых и прогрессивных. Впрочем, во время полномасштабной войны проект тоже изменился. Но незначительно.

"Все стали более сознательными, и теперь почти у всех брендов, с которыми я работаю, можно встретить открытую позицию по отношению к донейшенам, поддержке, отчислению процента на наших военных. Это такое одно изменение, которое я проследила. В остальном — ни в качестве, ни в каких-то показателях бренды ничего не потеряли, и это очень круто. То есть с войной вообще не ухудшилась ни презентация, ни эстетика брендов, хотя казалось бы, что можно немного списать на то, что идет война, поэтому мы не можем быть высокого уровня качества. Это совсем не так. То есть у нас максимально собраны люди, предприниматели, которые, несмотря на войну, делают свое дело очень классно".

Волонтер, бизнесвумен Мила Потапова. Фото: ТиКиев

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Добрынина, блогерша Даша Квиткова, честно призналась, что она никогда не рекламирует. Также мы рассказывали, что Добрынин пообщался с ресторатором Анной Завертайло.

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