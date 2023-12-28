Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ніколь Кідман повернулась на свою австралійську ферму за 6,5 млн доларів arrow

Ніколь Кідман повернулась на свою австралійську ферму за 6,5 млн доларів

28 грудня 2023 21:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ніколь Кідман повернулась на свою австралійську ферму за 6,5 млн доларів
Австралійська акторка Ніколь Кідман. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Чимало закордонних знаменитостей повернулись на Різдво та Новий Рік в рідні місця. Так, наприклад, оскароносну акторку Ніколь Кідман побачили в її фермерському будинку за 6,5 мільйонів доларів в Австралії.

Про це пише видання Page Six.

Читайте також:

Ніколь Кідман погодувала козенят

56-річна акторка опублікувала три фотографії в сторіз свого Instagram. Зірка лаконічно зауважила, що займається святковими справами.  Вона мала на увазі догляд за тваринами, зокрема, годування козенят із пляшечки. Для роботи по господарству Кідман одягла пару чорних легінсів і пухову куртку в тон. Вона доповнила образ чорною бейсболкою та кросівками

Ніколь Кідман на своїй фермі. Фото: Instagram/nicolekidman

Кідман придбала маєток разом зі своїм чоловіком, музикантом Кітом Урбаном ще 2008 році. За 15 років вони кілька разів модернізували свою ферму під назвою Bunya Hill. Пара додала довгий басейн, тренажерний зал і повнорозмірний тенісний корт.

Зірки також вжили низки заходів безпеки, у тому числі встановили навколо території великі насипи трави, щоб запобігти поглядам сторонніх, і додали сторожку вартістю 32 тисячі доларів.

Кідман та Урбан ледь не втратили свій улюблений дім 2020 року, коли околиці спустошили лісові пожежі.

Ферма Кідман та Урбана в Австралії. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що дівчина Бонда Єва Грін вдягла хустку з колекції UNITED24 та OLIZ. Також ми розповідали, що найдорожча акторка засвітила фігуру у купальнику на мексиканському курорті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі