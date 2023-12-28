Ніколь Кідман повернулась на свою австралійську ферму за 6,5 млн доларів

Австралійська акторка Ніколь Кідман. Фото: Google

Чимало закордонних знаменитостей повернулись на Різдво та Новий Рік в рідні місця. Так, наприклад, оскароносну акторку Ніколь Кідман побачили в її фермерському будинку за 6,5 мільйонів доларів в Австралії.

Про це пише видання Page Six.

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Ніколь Кідман погодувала козенят

56-річна акторка опублікувала три фотографії в сторіз свого Instagram. Зірка лаконічно зауважила, що займається святковими справами. Вона мала на увазі догляд за тваринами, зокрема, годування козенят із пляшечки. Для роботи по господарству Кідман одягла пару чорних легінсів і пухову куртку в тон. Вона доповнила образ чорною бейсболкою та кросівками

Ніколь Кідман на своїй фермі. Фото: Instagram/nicolekidman

Кідман придбала маєток разом зі своїм чоловіком, музикантом Кітом Урбаном ще 2008 році. За 15 років вони кілька разів модернізували свою ферму під назвою Bunya Hill. Пара додала довгий басейн, тренажерний зал і повнорозмірний тенісний корт.

Зірки також вжили низки заходів безпеки, у тому числі встановили навколо території великі насипи трави, щоб запобігти поглядам сторонніх, і додали сторожку вартістю 32 тисячі доларів.

Кідман та Урбан ледь не втратили свій улюблений дім 2020 року, коли околиці спустошили лісові пожежі.

Ферма Кідман та Урбана в Австралії. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що дівчина Бонда Єва Грін вдягла хустку з колекції UNITED24 та OLIZ. Також ми розповідали, що найдорожча акторка засвітила фігуру у купальнику на мексиканському курорті.