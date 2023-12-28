Николь Кидман вернулась на свою австралийскую ферму за 6,5 млн долларов
Многие зарубежные знаменитости вернулись на Рождество и Новый Год в родные места. Так, например, оскароносную актрису Николь Кидман увидели в ее фермерском доме за 6,5 миллиона долларов в Австралии.
Об этом пишет издание Page Six.
Николь Кидман покормила козлят
56-летняя актриса опубликовала три фотографии в сториз своего Instagram. Звезда лаконично отметила, что занимается праздничными делами. Она имела в виду уход за животными, в частности, кормление козлят из бутылочки. Для работы по хозяйству Кидман надела пару черных леггинсов и пуховую куртку в тон. Она дополнила образ черной бейсболкой и кроссовками.
Кидман приобрела имение вместе со своим мужем, музыкантом Китом Урбаном еще в 2008 году. Через 15 лет они несколько раз модернизировали свою ферму под названием Bunya Hill. Пара добавила длинный бассейн, тренажерный зал и полноразмерный теннисный корт.
Звезды также приняли ряд мер безопасности, в том числе установили вокруг территории большие насыпи травы, чтобы предотвратить взгляды посторонних, и добавили сторожевой домик стоимостью в 32 тысячи долларов.
Кидман и Урбан едва не утратили свой любимый дом в 2020 году, когда окрестности опустошили лесные пожары.
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