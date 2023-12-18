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У мережі з'явились рідкісні фото дорослих доньок Ніколь Кідман

18 грудня 2023 10:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
У мережі з'явились рідкісні фото дорослих доньок Ніколь Кідман
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Музикант Кіт Урбан повернувся додому в Австралію без коханої дружини Ніколь Кідман напередодні свят. 55-річний легенда кантрі-музики був помічений у Міжнародному аеропорті Сіднея з двома доньками Сандей Роуз, 15, і Фейт Маргарет, 12 після рейсу зі США.

Про це пише Daily Mail.

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Ніколь Кідман не балує шанувальників сімейними фото. Зірка показує зазвичай світлини зі зйомок та з копаним чоловіком. Тому знімки дорослих донько зірок рідкість.

 

Чоловік Ніколь Кідман Кіт Урбан. Фото: matrixpictures.com.au

 

Дочки Ніколь Кідман. Фото: matrixpictures.com.au
Дочки Ніколь Кідман. Фото: matrixpictures.com.au

 

Чоловік Ніколь Кідман Кіт Урбан з охоронцем та дочками. Фото: matrixpictures.com.au
Чоловік Ніколь Кідман Кіт Урбан з охоронцем та дочками. Фото: matrixpictures.com.au

Одягнений у чорну футболку та спортивні штани в тон, Кіт виглядав дуже бадьорим, прогулюючись терміналом зі своїми доньками та особистим охоронцем. Співак доповнив свій образ сонцезахисними окулярами, білими кросівками та срібним браслетом, а в одній руці тримав коричневу шкіряну сумку. Його доньки йшли позаду, обидві майже вищі за батька.

Сандей була одягнена у вільну чорну футболку та сірі спортивні штани, а світле волосся заплела у дві коси. Її молодша сестра також одяглася комфортно в блакитну футболку та сірі спортивні штани Nike.

Мама дівчаток Ніколь зараз перебуває в Нью-Йорку на зйомках свого нового фільму Babygirl, але цього тижня поїде до Сіднея, щоб відвідати прем’єру свого нового серіалу Amazon Prime Expats. Хоча різдвяні плани Ніколь і Кіта наразі невідомі, цілком імовірно, що вони проводитимуть багато часу з 82-річною мамою Ніколь Джанель, яка має проблеми зі здоров’ям. Подружжя Урбан-Кідман також, напевно, навідає сестру Ніколь Антонію та її шістьох дітей, поки вона буде в місті.

Ніколь і Антонія підтримують міцний зв’язок, і їх часто бачать разом, коли Ніколь відвідує Австралію.

Нагадаємо, 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені.

Раніше донька Моніки Белуччі приміряла образ дівчини з атомного міста.

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