Ніколь Кідман розповіла, що досі невпевнено почувається через високий зріст
Ніколь Кідман попри те, що зіграла у 72 фільмах і 22 телешоу і є неймовірно успішною, все ще почувається ніяково через свій "зависокий" зріст. Особливо на публічних заходах.
Про це розповіла Radio Times.
"Жирафа на червоній доріжці"
56-річна акторка Ніколь Кідман і досі почувається невпевнено через свій "зависокий" зріст — 1 метр 80 сантиметрів.
Справа у отму, що у дитинстві їй неодноразово казали, що вона занадто висока, щоб бути успішною актрисою.
"Я пам’ятаю прослуховування для "Енні". Це був великий кастинг із сотнями людей. У мене не було агента, я просто прийшла. Перед прослуховуванням вони вимірювали зріст. Я перевищила позначку на 5 сантиметрів, але мене все ж пустили. Проте я не отримала роль. Мені навіть не передзвонили", — розповіла Кідман випадок зі свого дитинства.
У шкільні роки за занадто високий зріст її дражнили, а вже у дорослому віці чоловіки дивувалися зросту Ніколь, дехто почував себе некомфортно поруч з нею.
Її колишній чоловік Том Круз і нинішній Кіт Урбан нижчі за актрису.
"Щоразу, коли я маю вийти на червону доріжку, мені завжди надсилають туфлі на високих підборах. Я кажу: "У них є маленький каблук? Я ж буду найвищою людиною — жирафом!", — поділилася переживаннями Ніколь.
Вона також зазначила, що зріст заважає грати деякі ролі. Але іноді навпаки — допомагає.
Своїх дітей, яких у акторки четверо, вона намагається виховувати без комплексів.
Нагадаємо, Ніколь Кідман повернулась на свою австралійську ферму за 6,5 млн доларів.
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