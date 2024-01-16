Ніколь Кідман розповіла, що досі невпевнено почувається через високий зріст

Акторка Ніколь Кідман. Фото: instagram.com/nicolekidman

Ніколь Кідман попри те, що зіграла у 72 фільмах і 22 телешоу і є неймовірно успішною, все ще почувається ніяково через свій "зависокий" зріст. Особливо на публічних заходах.

Про це розповіла Radio Times.

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56-річна акторка Ніколь Кідман і досі почувається невпевнено через свій "зависокий" зріст — 1 метр 80 сантиметрів.

Справа у отму, що у дитинстві їй неодноразово казали, що вона занадто висока, щоб бути успішною актрисою.

Ніколь Кідман у дитинстві. Фото: instagram.com/nicolekidman

"Я пам’ятаю прослуховування для "Енні". Це був великий кастинг із сотнями людей. У мене не було агента, я просто прийшла. Перед прослуховуванням вони вимірювали зріст. Я перевищила позначку на 5 сантиметрів, але мене все ж пустили. Проте я не отримала роль. Мені навіть не передзвонили", — розповіла Кідман випадок зі свого дитинства.

У шкільні роки за занадто високий зріст її дражнили, а вже у дорослому віці чоловіки дивувалися зросту Ніколь, дехто почував себе некомфортно поруч з нею.

Її колишній чоловік Том Круз і нинішній Кіт Урбан нижчі за актрису.

"Щоразу, коли я маю вийти на червону доріжку, мені завжди надсилають туфлі на високих підборах. Я кажу: "У них є маленький каблук? Я ж буду найвищою людиною — жирафом!", — поділилася переживаннями Ніколь.

Вона також зазначила, що зріст заважає грати деякі ролі. Але іноді навпаки — допомагає.

Своїх дітей, яких у акторки четверо, вона намагається виховувати без комплексів.

Нагадаємо, Ніколь Кідман повернулась на свою австралійську ферму за 6,5 млн доларів.

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