Николь Кидман рассказала, что до сих пор неуверенно чувствует себя из-за высокого роста

Актриса Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман, несмотря на то, что сыграла в 72 фильмах и 22 телешоу и является невероятно успешной, все еще чувствует себя неловко из-за своего высокого роста. Особенно на публичных мероприятиях.

Об этом рассказала Radio Times.

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56-летняя актриса Николь Кидман до сих пор чувствует себя неуверенно из-за своего высокого роста — 1 метр 80 сантиметров.

Дело в том, что в детстве ей не раз говорили, что она слишком высокая, чтобы быть успешной актрисой.

Николь Кидман в детстве. Фото: instagram.com/nicolekidman

"Я помню прослушивание для "Энни". Это был большой кастинг с сотнями людей. У меня не было агента, я просто пришла. Перед прослушиванием они измеряли рост. Я превысила отметку на 5 сантиметров, но меня все же пустили. Однако я не получила роль. Мне даже не перезвонили", — рассказала Кидман случай со своего детства.

В школьные годы за слишком высокий рост ее дразнили, а уже во взрослом возрасте мужчины удивлялись росту Николь, некоторые чувствовали себя некомфортно рядом с ней.

Ее бывший муж Том Круз и нынешний Кит Урбан — ниже актрисы.

"Каждый раз, когда я должна выйти на красную дорожку, мне всегда присылают туфли на высоком каблуке. Я говорю: "У них есть маленький каблук? Я же буду самым высоким человеком — жирафом!", — поделилась переживаниями Николь.

Она также отметила, что рост мешает играть некоторые роли. Но иногда наоборот — помогает.

Своих детей, которых у актрисы четверо, она пытается воспитывать без комплексов.

Напомним, Николь Кидман вернулась на свою австралийскую ферму за 6,5 млн. долларов.

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