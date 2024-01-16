Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Николь Кидман рассказала, что до сих пор неуверенно чувствует себя из-за высокого роста arrow

Николь Кидман рассказала, что до сих пор неуверенно чувствует себя из-за высокого роста

16 января 2024 12:16
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Николь Кидман рассказала, что до сих пор неуверенно чувствует себя из-за высокого роста
Актриса Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Николь Кидман, несмотря на то, что сыграла в 72 фильмах и 22 телешоу и является невероятно успешной, все еще чувствует себя неловко из-за своего высокого роста. Особенно на публичных мероприятиях.

Об этом рассказала Radio Times.

Читайте также:

"Жираф на красной дорожке"

56-летняя актриса Николь Кидман до сих пор чувствует себя неуверенно из-за своего высокого роста — 1 метр 80 сантиметров.

Дело в том, что в детстве ей не раз говорили, что она слишком высокая, чтобы быть успешной актрисой.

 

Николь Кидман
Николь Кидман в детстве. Фото: instagram.com/nicolekidman

"Я помню прослушивание для "Энни". Это был большой кастинг с сотнями людей. У меня не было агента, я просто пришла. Перед прослушиванием они измеряли рост. Я превысила отметку на 5 сантиметров, но меня все же пустили. Однако я не получила роль. Мне даже не перезвонили", — рассказала Кидман случай со своего детства.

В школьные годы за слишком высокий рост ее дразнили, а уже во взрослом возрасте мужчины удивлялись росту Николь, некоторые чувствовали себя некомфортно рядом с ней. 

Ее бывший муж Том Круз и нынешний Кит Урбан — ниже актрисы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Nicole Kidman (@nicolekidman)

"Каждый раз, когда я должна выйти на красную дорожку, мне всегда присылают туфли на высоком каблуке. Я говорю: "У них есть маленький каблук? Я же буду самым высоким человеком  жирафом!", — поделилась переживаниями Николь.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Nicole Kidman (@nicolekidman)

Она также отметила, что рост мешает играть некоторые роли. Но иногда наоборот — помогает.

Своих детей, которых у актрисы четверо, она пытается воспитывать без комплексов.

Напомним, Николь Кидман вернулась на свою австралийскую ферму за 6,5 млн. долларов.

Также мы писали, что в сети появились редкие фото взрослых дочерей Николь Кидман.

Николь Кидман
актеры
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме