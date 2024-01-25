Ніколь Кідман знялась для обкладинки з живою змією на грудях
Американська акторка Ніколь Кідман знялась для обкладинки Vogue Australia. Її напарницею на фотосесії стала справжня змія.
Глянець виклав фото у Instagram.
Ніколь Кідман ризикнула і знялась на фотосесії зі змією
Акторка Ніколь Кідман знялась в незвичайній фотосесії для Vogue Australia. Стилісти обрали для зірки мереживну сукню з відкритим декольте. Особливою прикрасою стала чорна жива змія.
"Це була її ідея сфотографуватися зі змією. Вона розповіла в інтерв'ю, що її зазоплює линька шкіри", — написала пресслужба Vogue.
Зірка виглядає дуже розслабленою зі змією на шиї. Відчуття, що вони давні друзі.
"Можна постійно пробувати різні речі, що мене хвилюють... Ви можете або ставати жорсткішими з віком, але також можете стати більш вільними", — сказала Кідман.
Також зірка зробила кілька світлин в інших образах, які теж виконані зі шкіри. 56-річна акторка має вигляд юної рок-діви.
Раніше Ніколь Кідман приголомшила сміливою сукнею на червоній доріжці.
Також Ніколь Кідман розповіла, що досі невпевнено почувається через високий зріст.
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