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Ніколь Кідман знялась для обкладинки з живою змією на грудях

25 січня 2024 13:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ніколь Кідман знялась для обкладинки з живою змією на грудях
Ніколь Кідман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська акторка Ніколь Кідман знялась для обкладинки Vogue Australia. Її напарницею на фотосесії стала справжня змія.

Глянець виклав фото у Instagram.

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Ніколь Кідман ризикнула і знялась на фотосесії зі змією

Акторка Ніколь Кідман знялась в незвичайній фотосесії для Vogue Australia. Стилісти обрали для зірки мереживну сукню з відкритим декольте. Особливою прикрасою стала чорна жива змія.

"Це була її ідея сфотографуватися зі змією. Вона розповіла в інтерв'ю, що її зазоплює линька шкіри", — написала пресслужба Vogue.

Зірка виглядає дуже розслабленою зі змією на шиї. Відчуття, що вони давні друзі.

"Можна постійно пробувати різні речі, що мене хвилюють... Ви можете або ставати жорсткішими з віком, але також можете стати більш вільними", — сказала Кідман.

Ніколь Кідман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/
Ніколь Кідман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/

Також зірка зробила кілька світлин в інших образах, які теж виконані зі шкіри. 56-річна акторка має вигляд юної рок-діви.

Ніколь Кідман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/
Ніколь Кідман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/

Раніше Ніколь Кідман приголомшила сміливою сукнею на червоній доріжці.

Також Ніколь Кідман розповіла, що досі невпевнено почувається через високий зріст.

тварини
Голлівуд
Ніколь Кідман
закордонні зірки
Vogue
акторка
фотосесія

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