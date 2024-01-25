Николь Кидман снялась для обложки с живой змеей на груди

Николь Кидман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/

Американская актриса Николь Кидман снялась для обложки Vogue Australia. Ее напарницей на фотосессии стала настоящая змея.

Глянец выложил фото в Instagram.

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Актриса Николь Кидман снялась в интересной фотосессии для Vogue Australia. Стилисты выбрали для звезды кружевное платье с открытым декольте. Особенно прекрасным дополнением образа стала черная живая змея.

"Это была ее идея сфотографироваться со змеей. Она рассказала в интервью, что увлекается линькой кожи", — написала пресс-служба Vogue.

Звезда выглядит очень расслабленной со змеей на шее. Ощущение, что они старые друзья.

"Можно постоянно пробовать разные волнующие меня вещи... Вы можете или становиться более жесткими с возрастом, но также можете стать более свободными" , — сказала Кидман.

Николь Кидман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/

Также звезда сделала несколько фотографий в других образах, тоже выполненных из кожи. 56-летняя актриса выглядит, как юная рок-дива.

Николь Кидман для Vogue Australia. Фото: instagram.com/vogueaustralia/

Ранее Николь Кидман ошеломила смелым платьем на красной дорожке.

Также Николь Кидман рассказала, что до сих пор неуверенно чувствует себя из-за высокого роста.