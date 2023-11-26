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Николас Кейдж рассказал, что изменит в своей жизни после 60-летия

26 ноября 2023 22:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Николас Кейдж рассказал, что изменит в своей жизни после 60-летия
Американский актер Николас Кейдж. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Лауреат премий "Оскар" и "Золотой Глобус", американский актер Николас Кейдж, в январе отпразднует 60-летие. По этому поводу голливудская звезда рассказал о своих дальнейших планах.

Об этом сообщает портал Just Jared.

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Дальнейшие планы Николаса Кейджа

Актер заявил, что намерен реже сниматься в фильмах. По словам Кейджа, он хочет проводить больше времени с литературой, много общаться с близкими, а главное сократить количество проектов, в которых участвует.

"Я хочу читать по книге в неделю, хочу проводить больше времени с дочерью. Это для меня на первом месте. Это совершенно новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой минутой. Сейчас я стал лучше понимать, что действительно важно. Возможно, мне не стоит снимать столько фильмов", — сказал Николас.

У актера и его жены Рико Шибаты родился первый общий ребенок в сентябре 2022 года. Парочка сыграла свадьбу в начале 2021-го. Также у Николаса двое сыновей от предыдущих отношений, однако дочерей у него раньше не было.

Николас Кейдж с женой и дочерью. Фото: Hollywood Life

За более чем 40-летнюю карьеру Кейдж появился в 120 фильмах. Только в этом году на большие экраны вышли шесть лент с его участием. В 2024-м планируется релиз еще как минимум четырех проектов, к которым был привлечен титулованный актер.

Так, например, уже в скором времени в кинотеатрах появится фильм "Герой наших снов", в котором Кейдж играет университетского преподавателя, который неожиданно начинает появляться в кошмарах десятков людей. В частности, тех, с кем он никогда не был знаком.

Напомним, ранее мы писали, какие украинские фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что стриминговая платформа Netflix дала режиссеру более 50 млн долларов на новый сериал, а он их потратил на себя.

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