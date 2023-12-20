Ніколи не пізно — режисерка "Барбі" вийшла заміж після 12-річних стосунків

Грета Гервіг та Ноа Баумбах. Фото: Pari Dukovic/The New Yorker

Режисерка популярного рожевого фільму "Барбі" Грета Гервіг вийшла заміж. Стосунки з сценаристом Ноа Баумбахом, які тривали 12 років, вийшли на новий рівень.

Про це пише People.

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Інсайдер повідомив, що 40-річна Грета Гервіг та 54-річний Ноа Баумбах таємно одружились у мерії Нью-Йорка.

Пара познайомилась під час зйомок фільму "Грінберг" ще у 2010 році. Грета грала одну з ролей, а Ноа був режисером стрічки. Минув рік і вони стали зустрічатися.

Грета Гервіг у фільмі "Грінберг". Фото: стопкадр фільму

Пара має двох спільних дітей та вже 12 років живуть разом. Митці разом працюють і дуже задоволені, що мають таку можливість.

"Я думаю, що це задоволення від написання для нас полягає в тому, що воно пронизує все наше життя. Я показуваю їй уривок свого фільму, а потім за кілька місяців я дивлюся її фільм. Я не хочу здаватися жахливо щасливим, але це справді чудово спостерігати, як хтось, кого ти любиш, робить щось і любить те, що любиш і ти", — розповів про свої почуття Ноа Баумбах.

Грета Гервіг та Ноа Баумбах. Todd Heisler/The New York Times

У 2020 році обидва митці були індивідуально номіновані на премію "Оскар" за найкращий фільм і найкращий оригінальний сценарій (Баумбах та його стрічка "Шлюбна історія") і найкращий адаптований сценарій (Гервіг за фільм "Маленькі жінки").

На тому "Оскарі" Баумбах зізнався журналістам, що його дівчина (на той момент) зробила його кращою людиною та ліпшим письменником.

"Коли ми пишемо разом, я завжди намагаюся справити на неї враження. Мені здається, що я пишу краще, тому що більше працюю над цим, я хочу, щоб вона була вражена", — сказав він.

Нагадаємо, що Барбі розділила з Оппенгеймером обкладинку Variety.

Раніше Марго Роббі розповіла, чи буде продовження фільму "Барбі".