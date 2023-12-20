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Никогда не поздно — режиссер "Барби" вышла замуж после 12-летних отношений

20 декабря 2023 14:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Никогда не поздно — режиссер "Барби" вышла замуж после 12-летних отношений
Грета Гервиг и Ноа Баумбах. Фото: Pari Dukovic/The New Yorker
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Режиссер популярного розового фильма "Барби" Грета Гервиг вышла замуж. Отношения со сценаристом Ноа Баумбахом, которые длились 12 лет, вышли на новый уровень.

Об этом пишет People.

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Инсайдер сообщил, что 40-летняя Грета Гервиг и 54-летний Ноа Баумбах тайно поженились в мэрии Нью-Йорка.

Пара познакомилась во время съемок фильма "Гринберг" еще в 2010 году. Грета играла одну из ролей, а Ноа был режиссером фильма. Прошел год, и они стали встречаться.

Greenberg в 10: Or When Noah Baumbach Met Greta Gerwig
Грета Гервиг в фильме "Гринберг". Фото: стопкадр фильма

Пара имеет двоих общих детей и уже 12 лет живут вместе. Художники вместе работают и очень довольны, что имеют такую возможность.

"Я думаю, что это удовольствие от написания для нас заключается в том, что оно пронизывает всю нашу жизнь. Я показываю ей отрывок своего фильма, а затем через несколько месяцев я смотрю ее фильм. Я не хочу казаться ужасно счастливым, но это действительно здорово наблюдать, как кто-то, кого ты любишь, делает что-то и любит то, что любишь и ты", — рассказал о своих чувствах Ноа Баумбах.

Грета Гервиг и Ноа Баумбах
Грета Гервиг и Ноа Баумбах. Todd Heisler/The New York Times

В 2020 году оба художника были индивидуально номинированы на премию Оскар за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий (Баумбах и его лента Брачная история) и лучший адаптированный сценарий (Гервиг за фильм Маленькие женщины).

На том "Оскаре" Баумбах признался журналистам, что его девушка (на тот момент) сделала его лучшим человеком и лучшим писателем.

"Когда мы пишем вместе, я всегда пытаюсь произвести на нее впечатление. Мне кажется, что я пишу лучше, потому что больше работаю над этим, я хочу, чтобы она была поражена", — сказал он.

Напомним, что Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety.

Ранее Марго Робби рассказала, будет ли продолжение фильма "Барби".

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