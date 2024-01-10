Номінанта на премію "Оскар" звинуватили у зґвалтуванні

Семюель Тейс у фільм "Анатомія падіння" Фото: стоп-кадр

Французького актора Семюеля Тейса, який зіграв у фільмі-фавориті премії Оскар-2024, звинувачують у зґвалтуванні. Він ймовірно мав насильницький статевий контакт з членом знімальної групи.

Про це пише Variety.

Читайте також:

Актора Семюеля Тейса підозрюють у згвалтуванні

45-річного французького актора Семюеля Тейса, який зіграв мертвого чоловіка героїні Сандри Гюллер у фільмі "Анатомія падіння", звинували у згвалтуванні.

Актора звинували в тому, що під час зйомок одного фільму він вчинив сексуальне насильство. Це ймовірно сталося після вечірки зі знімальною групою 1 липня.

Член знімальної групи залишився на ніч у квартирі, де проходила вечірка, через стан алкогольного сп'яніння. Він стверджував, що Тейс, який у цьому проєкті був у ролі режисера, його зґвалтував рано вранці. Натомість Тейс переконує, що все було за спільною згодою.

Продюсер фільму провів внутрішнє розслідування і відсторонив Тейса від команди, він працював дистанційно та не мав фізичного контакту практично ні з ким.

Є інформація, що вже після закінчення зйомок на Тейса подали офіційну заяву зі звинуваченнями до поліції. Адвокатка актора це заперечує.

"Єдине розслідування по цій справі було замовлено виробництвом і проведено незалежною організацією. Воно надійшло у вересні і містило 300 сторінок — висновок полягає в тому, що не було жодних елементів, які б кваліфікували те, що сталося, як сексуальне насильство", — прокоментувала адвокатка Марія Дозе.

Вона додала, що у звіті є показання свідка, який увійшов у спальню, де перебували Тейс і обвинувач, і описав це як "ніжний момент".

Раніше брата Майкла Джексона звинуватили у жорстокому зґвалтуванні.

Нагадаємо, що колишня помічниця Він Дізеля звинуватила його у домаганнях.