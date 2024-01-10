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Номинанта на премию "Оскар" обвинили в изнасиловании

10 января 2024 17:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Номинанта на премию "Оскар" обвинили в изнасиловании
Сэмюэль Тейс в фильм "Анатомия падения" Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Французский актер Сэмюэль Тейс, сыгравший в фильме-фаворите премии Оскар-2024, обвиняется в изнасиловании. Он, вероятно, имел насильственный половой контакт с членом съемочной группы.

Об этом пишет Variety.

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Актера Сэмюэля Тейса подозревают в изнасиловании

45-летнего французского актера Сэмюэля Тейса, сыгравшего мертвого мужа героини Сандры Гюллер в фильме "Анатомия падения", обвинили в изнасиловании.

Актера подозревают в том, что во время съемок одного фильма он совершил сексуальное насилие. Это, вероятно, произошло после вечеринки со съемочной группой 1 июля.

Член съемочной группы остался на ночь в квартире, где проходила вечеринка из-за состояния алкогольного опьянения. Он утверждал, что Тейс, который в этом проекте был в роли режиссера, его изнасиловал рано утром. Вместо этого Тейс убеждает, что все было по общему согласию.

Продюсер фильма провел внутреннее расследование и отстранил Тейса от команды, он работал дистанционно и не имел физического контакта практически ни с кем.

Есть информация, что уже после окончания съемок на Тейса подали официальное заявление по обвинению в полицию. Адвокат актера это отрицает.

"Единственное расследование по этому делу было заказано производством и проведено независимой организацией. Оно поступило в сентябре и содержало 300 страниц — вывод состоит в том, что не было никаких элементов, которые квалифицировали бы случившееся как сексуальное насилие", — прокомментировала адвокат Мария Дозе.

Она добавила, что в отчете есть показания свидетеля, вошедшего в спальню, где находились Тейс и обвинитель, и описал это как "нежный момент".

Ранее брата Майкла Джексона обвинили в жестоком изнасиловании.

Напомним, что бывшая помощница Вин Дизеля обвинила его в притязаниях.

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