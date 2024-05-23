В сети появился трейлер откровенного документального фильма о Селин Дион

Канадская певица Селин Дион. Фото: Instagram/celinedion

Студия Amazon MGM выпустила первый трейлер документального фильма "Я: Селин Дион" о канадской певице Селин Дион. Над ним работала номинантка на премию "Оскар".

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Prime Video.

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В трейлере показаны архивные и закулисные кадры карьеры 56-летней канадской певицы, а также новые интервью. В них она со слезами на глазах подробно рассказала о борьбе с синдромом мышечной скованности. Из-за тяжелой болезни Селин Дион в конце 2022 отменила свои концерты и с тех пор не гастролирует.

Режиссером документального фильма выступила Ирэн Тейлор, у которой есть номинация на премию "Оскар". На стриминговой платформе Prime Video лента "Я: Селин Дион" выйдет 25 июня. За первые часы трейлер набрал более 50 тысяч просмотров на YouTube.

"Этот документальный фильм, который является любовным письмом к ее поклонникам, рассказывает о музыке, руководившей ее жизнью, а также демонстрирует стойкость человеческого духа", — говорится в синопсисе фильма.

Напомним, ранее мы писали, как выглядят трое взрослых сыновей Селин Дион. Также мы рассказывали, что американская певица Бритни Спирс обнажилась на фоне сплетен о ее психологических проблемах.