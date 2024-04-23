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Важкохвора Селін Діон з'явилась напівоголеною на обкладинці Vogue

23 квітня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Селін Діон знялась напівоголеною для французького Vogue
Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/voguefrance
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадська співачка Селін Діон знялася для обкладинки нового номера глянцю Vogue. Також 56-річна титулована артистка розповіла про боротьбу із важкою хворобою.

Про це повідомляє Vogue France.

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Під час фотосесії для французької редакції відомого глянцю Селін змінила декілька образів. На обкладинку обрали чорно-білу фотографію, на якій володарка премії "Ґреммі" позувала напівоголеною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В інтерв'ю Селін розповіла — вона щодня працює над тим, щоб прийняти свою хворобу і постійно вчитися "керувати" нею. Артиста страждає від синдрому м'язової скутості.

"Я вчуся приймати це потроху щодня. П'ять днів на тиждень я проходжу терапію. Мені потрібно навчитися жити з цим зараз і перестати ставити собі питання. Я не перемогла хворобу, оскільки вона все ще в мені і завжди буде", — зізналась Селін. 

На запитання, чи повернеться вона колись на сцену, артистка не дала чіткої відповіді. Діон наголосила, що її тіло підкаже їй, коли наступить цей момент. 

"Я сподіваюся, що ми знайдемо чудовий спосіб вилікувати це за допомогою наукових досліджень. Але зараз мені потрібно навчитися із цим жити", — підсумувала співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в української телеведучої Наталки Фіцич виявили онкологію. Також ми розповідали, що принц Вільям вперше з'явився на людях після діагнозу Кейт Міддлтон.

хвороба
закордонні зірки
Селін Діон
Vogue

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