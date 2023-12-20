Новая избранница бывшего Белуччи зажгла роскошную фигуру в бикини во время их отдыха

Актер Венсон Кассель и Нара Баптиста. Фото: BACKGRID

Актер Венссан Кассель был замечен со своей новой девушкой Нарой Баптистой, когда они нежились на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 57-летний французский актер больше не скрывает свой роман.

Об этом пишет Daily Mail.

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Нара продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Пара нежно общалась и не пряталась от окружающих. Влюбленные подтвердили свои отношения в прошлом месяце. Венссан, наиболее известен своими ролями в сериалах "Двенадцать друзей Оушенаа" и фильме "Черный лебедь". Актер завел новый роман спустя шесть месяцев после того, как расстался с супругой Тиной Кунаки.

Актер Венсон Кассель и Нара Баптиста. Фото: BACKGRID

Нора Баптиста. Фото: BACKGRID

Актер Венссан Кассель и Нара Баптиста. Фото: BACKGRID

Венссан и жена Тина, у которых в апреле 2019 года родилась дочь Амазони, развелись после того, как он удалил все ее фото из своих социальных сетей. Источник также сообщил, что у Тины разбито сердце.

Венссан женился на Тине в 2018 году, через два года после того, как они впервые познакомились.

Венссан ранее был женат на актрисе Монике Белуччи с 1999 года после встречи на съемках фильма "Квартира" 1996 года. Супруги воспитывают двух дочерей — Деву и 12-летнюю Леони. Актеры развелись в 2013 году после 14 лет брака. В 2016 году Винсент начал официально отношения с Тиной, которой на тот момент было 19 лет.

Напомним, дочь Моники Белуччи изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии.

Ранее дочь Моники Белуччи примеряла образ девушки из атомного города.