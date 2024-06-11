Jerry Heil приголомшила новим образом в золотистій сукні — фото

Нова зачіска та золота сукня — Jerry Heil вразила фанатів новим образом
Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil приміряла новий образ. Стилісти змінили колір її волосся та вдягнули в розкішну золоту сукню.
Світлини зірки виклала в Instagram.
Jerry Heil анонсувала вихід нової пісні та вразила зміною стилю
Співачка Jerry Heil повідомила про вихід нової пісні. Ймовірно вона присвячена філософському або містичному образу жінки.
"Всі пісні пишуться про одну жінку. Soon", — написала зірка.
Зірка змінила свою звичну зачіску на перуку з довгим каштановим волоссям. Вдягнула золотисту сукню з рюшами й чорний жилет з вишивкою. Доповнив образ аксесуар на ніжці, який тримає білі панчохи.
Нагадаємо, співачка розкрила таємницю символізму її вбрання на Євробаченні-2024. Також вона поділилась своїми планами щодо кар'єри закордоном.
Читайте Новини.LIVE!