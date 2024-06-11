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Нова зачіска та золота сукня — Jerry Heil вразила фанатів новим образом

11 червня 2024 23:13
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Jerry Heil приголомшила новим образом в золотистій сукні — фото
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil приміряла новий образ. Стилісти змінили колір її волосся та вдягнули в розкішну золоту сукню. 

Світлини зірки виклала в Instagram.

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Jerry Heil анонсувала вихід нової пісні та вразила зміною стилю

Співачка Jerry Heil повідомила про вихід нової пісні. Ймовірно вона присвячена філософському або містичному образу жінки. 

"Всі пісні пишуться про одну жінку. Soon", — написала зірка.

Зірка змінила свою звичну зачіску на перуку з довгим каштановим волоссям. Вдягнула золотисту сукню з рюшами й чорний жилет з вишивкою. Доповнив образ аксесуар на ніжці, який тримає білі панчохи. 

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, співачка розкрила таємницю символізму її вбрання на Євробаченні-2024. Також вона поділилась своїми планами щодо кар'єри закордоном.

Jerry Heil
Євробачення-2024
українські зірки
пісня
мода
співачка

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