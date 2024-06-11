Jerry Heil приголомшила новим образом в золотистій сукні — фото

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil приміряла новий образ. Стилісти змінили колір її волосся та вдягнули в розкішну золоту сукню.

Світлини зірки виклала в Instagram.

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Співачка Jerry Heil повідомила про вихід нової пісні. Ймовірно вона присвячена філософському або містичному образу жінки.

"Всі пісні пишуться про одну жінку. Soon", — написала зірка.

Зірка змінила свою звичну зачіску на перуку з довгим каштановим волоссям. Вдягнула золотисту сукню з рюшами й чорний жилет з вишивкою. Доповнив образ аксесуар на ніжці, який тримає білі панчохи.

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, співачка розкрила таємницю символізму її вбрання на Євробаченні-2024. Також вона поділилась своїми планами щодо кар'єри закордоном.