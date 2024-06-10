Jerry Heil на червоній доріжці Канн — співачка розповіла, що символізує її образ

Jerry Heil розкрила символізм свого вбрання на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
Відома українська співачка Jerry Heil після бронзи на Євробаченні-2024 засяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Зірка пояснила, який символізм дизайнери закладали у її вишукане вбрання на цьому заході.
Про це вона розповіла в інтерв'ю у програмі "Сніданок з 1+1".
Образ Jerry Heil для червоної доріжки Канн
Після фіналу Євробачення-2024 Jerry Heil відправилася на Каннський кінофестиваль. Виконавиця пройшлася червоною доріжкою заходу у довгій вишуканій сукні чорного кольору, яку вона доповнила латами, з якими вона виступала на Євробаченні та маленькою срібною сумочкою з головним убором із ланцюжків.
Вбрання для співачки створили українські бренди. Зокрема, чорну сукню для неї пошив GUDU (дизайнер Лаша Мдінарадзе), а срібну сумочку розробив Sfurato (засновниця — Катерина Тутерова).
Артистка зізналася, що на червоній доріжці Канн вона так само, як і на Євробаченні, хотіла привернути увагу світу до сили та витримки українок. Попри щоденні атаки вороги та біль втрат, жінки продовжують утримувати родину та рідних і працювати на благо країни.
"Ми наповнюємо це сенсом стійкості. Українські жінки — це жінки, на плечі яких лягло стільки відповідальності, стільки роботи. Це сьогоднішнє обличчя звитяги українського народу. Ми це так транслювали, і багато хто це зчитував", — поділилася виконавиця.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil показала знаменитостей, які допомогли їй на початку кар'єри. Також ми розповідали, що Jerry Heil показала залаштунки "Євробачення-2024".
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