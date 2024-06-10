Jerry Heil в Каннах — співачка поділилась враженнями від фестивалю

Співачка Jerry Heil в програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка, авторка пісень і блогерка Jerry Heil відвідала ранкове шоу "Сніданок з 1+1". В програмі учасниця пісенного конкурсу "Євробачення" поділилася своїми враженнями від участі в Каннському кінофестивалі.

Інтерв’ю з Jerry Heil можна подивитися на каналі "Сніданку з 1+1" в YouTube.

Читайте також:

Враження Jerry Heil від Каннського кінофестивалю

Українська виконавиця зізнається, що ані краплі не втомилася від останніх подій, зокрема, від Національного відбору "Євробачення", від самого шоу та від Каннського кінофестивалю. Виявляється, для Jerry Heil цей період став дуже знаковим, адже він її буквально надихнув.

"Цей період весь, починаючи з Нацвідбору, потім "Євробачення", потім Канни… Це для мене такий знаковий період був, я дуже зарядилася, я не втомилася, це дало такий підйом мені, так піднявся настрій від цього всього. Я так зарядилася відчуттям, що можна розбудовувати тепер шоу-бізнес, попри війну, і можна виводити українську культуру на міжнародний рівень", — наголосила Jerry Heil.

Jerry Heil на інтерв'ю каналу "1+1". Фото: скриншот з YouTube

Співачка додає, що під час участі в Каннському фестивалі вона постійно думала про те, кому зараз буде цікава українська культура. Але Jerry Heil зрозуміла, що потрібно доносити свої заклики до суспільства, інакше нікому нічого не буде цікаво.

"У Каннах я постійно думала про те, кому реально цікаво зараз буде тут бачити українські фільми, чути українську музику. Я зрозуміла, що так працює з будь-якою іншою культурою. Нікому нічого не цікаво, поки ти це не доносиш!" — також заявила молода українська артистка.

Jerry Heil в Каннах

Після участі в масштабному пісенному конкурсі "Євробачення" разом з реперкою Alyona Alyona молода українська співачка Jerry Heil вирушила на Каннський кінофестиваль. Співачка взяла участь у благодійному вечорі української культури, краси та моди Ukrainian fashion Film Festival.

Jerry Heil з’явилася на червоному хіднику в довгій чорній сукні з рукавами і спідницею від українського бренду GUDU. Родзинкою цього образу стали латати, які Jerry Heil одягала на виступ на "Євробаченні", і незвичайний головний убір з ланцюжками. Із собою співачка взяла маленьку сумочку бренду Sfurato.

Jerry Heil на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil зізналася, що символізує її образ для "Євробачення".

Раніше ми розповідали про те, що співачка Jerry Heil зізналася, хто допоміг їй на початку кар’єри.

Також ми повідомляли про те, що артистка Jerry Heil розповіла, скільки грошей зібрала на "Євробаченні".