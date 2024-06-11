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Новая прическа и золотое платье — Jerry Heil поразила фанатов новым образом

11 июня 2024 23:13
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Jerry Heil ошеломила новым образом в золотистом платье.
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil примерила новый образ. Стилисты изменили цвет ее волос и одели в роскошное золотое платье.

Фотографии звезды выложила в Instagram.

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Певица Jerry Heil сообщила о выходе новой песни. Вероятно, она посвящена философскому или мистическому образу женщины.

"Все песни пишутся об одной женщине. Soon", — написала звезда.

Звезда сменила свою привычную прическу на парик с длинными каштановыми волосами. Надела золотистое платье с рюшами и черный жилет с вышивкой. Дополнил образ аксессуар на ножке, который держит белые чулки.

Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, певица раскрыла тайну символизма ее наряда на Евровидении-2024. Также она поделилась своими планами о карьере за границей.

Jerry Heil
Евровидение-2024
украинские звезды
песня
мода
певица

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