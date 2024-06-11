Jerry Heil ошеломила новым образом в золотистом платье.

Новая прическа и золотое платье — Jerry Heil поразила фанатов новым образом
Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil примерила новый образ. Стилисты изменили цвет ее волос и одели в роскошное золотое платье.
Фотографии звезды выложила в Instagram.
Jerry Heil анонсировала выход новой песни и поразила сменой стиля
Певица Jerry Heil сообщила о выходе новой песни. Вероятно, она посвящена философскому или мистическому образу женщины.
"Все песни пишутся об одной женщине. Soon", — написала звезда.
Звезда сменила свою привычную прическу на парик с длинными каштановыми волосами. Надела золотистое платье с рюшами и черный жилет с вышивкой. Дополнил образ аксессуар на ножке, который держит белые чулки.
Напомним, певица раскрыла тайну символизма ее наряда на Евровидении-2024. Также она поделилась своими планами о карьере за границей.
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