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Нові звинувачення — Пікалов одночасно служить в Нацгвардії і виступає у "Вечірньому Кварталі"

26 січня 2024 19:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Нові звинувачення — Пікалов одночасно служить в Нацгвардії і виступає у "Вечірньому Кварталі"
Актор Олександр Пікалов. Фото: instagram.com/pikalov95_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Гумориста Олександра Пікалов підозрюють у одночасному проходженні військової служби і участі в концертах "Єдиного кварталу". Про такий нонсенс заявив і звинуватив актора Народний депутат України Володимир Ар'єв. 

Про це він написав у Facebook.

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Олександра Пікалова звинувачують у "подвійній" службі

Народний депутат України Володимир Ар'єв написав допис, у якому звинуватив гумориста "Вечірнього Кварталу" Олександра Пікалова в подвійних стандартах.

Він прикріпив документ, в якому зазначено, що актор проходив службу у військовій частині 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у період з 28 лютого 2022 року по 17 січня 2024 року і станом на 24 січня цього року він служить в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Водночас "Квартал" давав концерти, на афішах яких зображений Олександр Пікалов.

"А тепер про Квартал. Кажуть, вони не служать. Проте, є один "кварталівець", що непогано влаштувався. Пікалов проходить "службу" в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Не знаю що він робить для іміджу НГУ і які штуки для цього видає, проте "служба" не заважає Пікалову гастролювати з Кварталом і ще отримувати у Нацгвардії "грошове забезпечення відповідно до інструкції". Комусь війна, комусь гастролі. Під час служби іміджевим видавцем. Головне, бути другом самі знаєте кого", — написав нардеп.

Допис Володимира Ар'єва. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev/
Допис Володимира Ар'єва. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev/

Редакція Новини.LIVE вже надіслала запит студії "Вечірній квартал" з запитаннями щодо достовірності цієї інформації. На момент виходу статті ми очікуємо на відповідь.

Лист до студії "Вечірній квартал"
Лист до студії "Вечірній квартал". Фото: Новини.LIVE

Раніше зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий потрапив до бази "Миротворець".

Також студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ.

скандал
Квартал 95
концерт
Нацгвардія
актори
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