Нові звинувачення — Пікалов одночасно служить в Нацгвардії і виступає у "Вечірньому Кварталі"
Гумориста Олександра Пікалов підозрюють у одночасному проходженні військової служби і участі в концертах "Єдиного кварталу". Про такий нонсенс заявив і звинуватив актора Народний депутат України Володимир Ар'єв.
Про це він написав у Facebook.
Олександра Пікалова звинувачують у "подвійній" службі
Народний депутат України Володимир Ар'єв написав допис, у якому звинуватив гумориста "Вечірнього Кварталу" Олександра Пікалова в подвійних стандартах.
Він прикріпив документ, в якому зазначено, що актор проходив службу у військовій частині 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у період з 28 лютого 2022 року по 17 січня 2024 року і станом на 24 січня цього року він служить в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Водночас "Квартал" давав концерти, на афішах яких зображений Олександр Пікалов.
"А тепер про Квартал. Кажуть, вони не служать. Проте, є один "кварталівець", що непогано влаштувався. Пікалов проходить "службу" в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Не знаю що він робить для іміджу НГУ і які штуки для цього видає, проте "служба" не заважає Пікалову гастролювати з Кварталом і ще отримувати у Нацгвардії "грошове забезпечення відповідно до інструкції". Комусь війна, комусь гастролі. Під час служби іміджевим видавцем. Головне, бути другом самі знаєте кого", — написав нардеп.
Редакція Новини.LIVE вже надіслала запит студії "Вечірній квартал" з запитаннями щодо достовірності цієї інформації. На момент виходу статті ми очікуємо на відповідь.
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