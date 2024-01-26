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Новые обвинения — Пикалов одновременно служит в Нацгвардии и выступает в "Вечернем Квартале"

26 января 2024 19:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Новые обвинения — Пикалов одновременно служит в Нацгвардии и выступает в "Вечернем Квартале"
Актер Александр Пикалов. Фото: instagram.com/pikalov95_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Юмориста Александра Пикалова подозревают в одновременном прохождении военной службы и участии в концертах "Единого квартала". О таком нонсенсе заявил и обвинил актера Народный депутат Украины Владимир Арьев. 

Об этом он написал в Facebook.

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Народный депутат Украины Владимир Арьев написал пост, в котором обвинил юмориста "Вечернего Квартала" Александра Пикалова в двойных стандартах.

Он прикрепил документ, в котором указано, что актер проходил службу в воинской части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в период с 28 февраля 2022 по 17 января 2024 года и по состоянию на 24 января этого года он служит в Имиджево- издательском центре национальной гвардии. В то же время "Квартал" давал концерты, на афишах которых изображен Александр Пикалов.

"А теперь о Квартале. Говорят, они не служат. Однако есть неплохо устроившийся один "кварталовец". Пикалов проходит "службу" в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии. Не знаю, что он делает для имиджа НГУ и какие штуки для этого выдает, однако "служба" не мешает Пикалову гастролировать с Кварталом и еще получать в Нацгвардии "денежное обеспечение в соответствии с инструкцией". Кому война, кому гастроли. Во время службы имиджевым издателем. Главное  быть другом сами знаете кого", — написал нардеп.

Сообщение Владимира Арьева. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev/
Пост Владимира Арьева. Фото: facebook.com/volodymyr.ariev/

Редакция Новини.LIVE уже направила запрос студии "Вечерний квартал" с вопросами о достоверности этой информации. На момент выхода статьи мы ожидаем ответа.

Письмо в студию "Вечерний квартал"
Письмо в студию "Вечерний квартал". Фото: Новини.LIVE

Ранее звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий попал в базу "Миротворец".

Также студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска.

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Квартал 95
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Нацгвардия
актеры
юмор

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