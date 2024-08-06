Що любить "Холостяк" Олександр Терен — деталі

Український ветеран війни та блогер Олександр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Ветеран війни Олександр Терен, який став новим головним "Холостяком" країни, поділився вподобаннями. Він розповів, чим полюбляє ласувати та що слухати.

Анкету героя виклали СТБ.

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Що любить "Холостяк" Олександр Терен?

Ветеран війни Олександр Терен вже незабаром засяє на всю країну у реаліті-шоу про кохання "Холостяк". Він розповів, які має інтереси та захоплення. Найбільше полюбляє смакувати пастою з морепродуктами, а пити — каву та холодний латте.

Новий "Холостяк" Олександр Терен обожнює Київ. Фото: instagram/tsvit_teren

Ймовірно дівчата зі столиці колишньому військовослужбовцю найбільше сподобаються, адже він обожнює Київ.

У своєму плейлесті надає перевагу хітам легендарного українського співака Володимира Івасюка, а найкраще відчуває себе влітку.

"Холостяк" Олександр Терен любить пісні Володимира Івасюка. Фото: instagram/tsvit_teren

Ветеран надає перевагу кежуал стилю у виборі одягу та з задоволенням займається плаванням та кросфітом. Найцікавіше побачення для Терена — це сходити на захід "Що? Де? Коли?"

Вподобання Олександра Терена. Фото: шоу "Холостяк", СТБ

Нагадаємо, хто буде головною психологинею в новому сезоні "Холостяка". Також серед учасниць опинилась подруга скандальної художниці Соні Морозюк.