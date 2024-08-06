Що любить "Холостяк" Олександр Терен — деталі

Новий "Холостяк" Олександр Терен поділився особистими вподобаннями
Ветеран війни Олександр Терен, який став новим головним "Холостяком" країни, поділився вподобаннями. Він розповів, чим полюбляє ласувати та що слухати.
Анкету героя виклали СТБ.
Що любить "Холостяк" Олександр Терен?
Ветеран війни Олександр Терен вже незабаром засяє на всю країну у реаліті-шоу про кохання "Холостяк". Він розповів, які має інтереси та захоплення. Найбільше полюбляє смакувати пастою з морепродуктами, а пити — каву та холодний латте.
Ймовірно дівчата зі столиці колишньому військовослужбовцю найбільше сподобаються, адже він обожнює Київ.
У своєму плейлесті надає перевагу хітам легендарного українського співака Володимира Івасюка, а найкраще відчуває себе влітку.
Ветеран надає перевагу кежуал стилю у виборі одягу та з задоволенням займається плаванням та кросфітом. Найцікавіше побачення для Терена — це сходити на захід "Що? Де? Коли?"
Нагадаємо, хто буде головною психологинею в новому сезоні "Холостяка". Також серед учасниць опинилась подруга скандальної художниці Соні Морозюк.
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