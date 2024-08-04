Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У "Холостяк 13" взяла участь подруга скандальної художниці Соні Морозюк, — блогер Беспалов arrow

У "Холостяк 13" взяла участь подруга скандальної художниці Соні Морозюк, — блогер Беспалов

4 серпня 2024 15:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Блогер Беспалов повідомив скандальні подробиці про одну із учасниць "Холостяка"
Військовий та герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Цієї осені стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки, відомий блогер Богдан Беспалов розкрив деталі про одну з учасниць, яка боротиметься за серце військового Олександра (Терена) Будько.

Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

Скандальна учасниця нового сезону "Холостяк"

Блогер повідомив, що цьогоріч до фіналу дійде учасниця Ксюша Щербач. За словами Беспалова, дівчина "полює" на заможних наречених та олігархів.

За джерелами, Щербач є подругою скандальної художниці та нареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк. Беспалов зазначив, що її будуть просувати організатори шоу, адже за її участь в шоу начебто "домовились".

"Буде на шоу робити скандальчики в будинку між дівчатами", — додав він.

У "Холостяк 13" взяла участь подруга скандальної художниці Соні Морозюк — блогер Беспалов - фото 1
Учасниця "Холостяка" Ксюша Щербач. Фото: instagram.com/instaksena

Молода художниця Соня Морозюк опинилася в самому епіцентрі гучного скандалу за участі сім’ї її колишнього нареченого Романа Гриневича. Відомо, що його підозрюють у розкраданні коштів, виділених на наших захисників.

Нагадаємо, ми писали про те, що у шоу візьме участь відома співачка. А також герой шоу "Холостяк-13" прокоментував теракт в Оленівці.

скандал шоу Холостяк українські зірки Богдан Беспалов Олександр "Терен" Будько

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:03 Підпалив корабель і перейшов на бік України — російський моряк поділився подробицями втечі

17:01 Норвегія надала Україні фінансову допомогу для дітей — куди спрямують кошти

17:00 Зірка "Ліги сміху" пригадала найжахливіше побачення у житті

16:45 Покупатися в морі не вийде — прогноз погоди на понеділок в Одесі

16:37 В тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів — що відомо

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:31 Зоря найближчими днями продасть лідера збірної України

16:29 Необхідність ВЛК при оформленні бронювання від мобілізації — пояснення юриста

16:24 З нагоди Дня Повітряних сил п'ять підрозділів отримали почесні найменування

16:16 Україна отримає грошову підтримку від ЄС для розвитку портової інфраструктури

16:11 Оновився індекс Біг Мака — який курс долара насправді має бути в Україні

17:03 Підпалив корабель і перейшов на бік України — російський моряк поділився подробицями втечі

17:01 Норвегія надала Україні фінансову допомогу для дітей — куди спрямують кошти

17:00 Зірка "Ліги сміху" пригадала найжахливіше побачення у житті

16:45 Покупатися в морі не вийде — прогноз погоди на понеділок в Одесі

16:37 В тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів — що відомо

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

16:31 Зоря найближчими днями продасть лідера збірної України

16:29 Необхідність ВЛК при оформленні бронювання від мобілізації — пояснення юриста

16:24 З нагоди Дня Повітряних сил п'ять підрозділів отримали почесні найменування

16:16 Україна отримає грошову підтримку від ЄС для розвитку портової інфраструктури

16:11 Оновився індекс Біг Мака — який курс долара насправді має бути в Україні

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині