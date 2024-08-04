Блогер Беспалов повідомив скандальні подробиці про одну із учасниць "Холостяка"

Військовий та герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Цієї осені стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки, відомий блогер Богдан Беспалов розкрив деталі про одну з учасниць, яка боротиметься за серце військового Олександра (Терена) Будько.

Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Блогер повідомив, що цьогоріч до фіналу дійде учасниця Ксюша Щербач. За словами Беспалова, дівчина "полює" на заможних наречених та олігархів.

За джерелами, Щербач є подругою скандальної художниці та нареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк. Беспалов зазначив, що її будуть просувати організатори шоу, адже за її участь в шоу начебто "домовились".

"Буде на шоу робити скандальчики в будинку між дівчатами", — додав він.

Учасниця "Холостяка" Ксюша Щербач. Фото: instagram.com/instaksena

Молода художниця Соня Морозюк опинилася в самому епіцентрі гучного скандалу за участі сім’ї її колишнього нареченого Романа Гриневича. Відомо, що його підозрюють у розкраданні коштів, виділених на наших захисників.

Нагадаємо, ми писали про те, що у шоу візьме участь відома співачка. А також герой шоу "Холостяк-13" прокоментував теракт в Оленівці.