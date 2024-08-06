Что любит "Холостяк" Александр Терен - детали

Украинский ветеран войны и блогер Александр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Ветеран войны Александр Терен, ставший новым главным "Холостяком" страны, поделился предпочтениями. Он рассказал, чем любит лакомиться и что слушать.

Анкету героя выложили СТБ.

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Что любит "Холостяк" Александр Терен?

Ветеран войны Александр Терен уже вскоре засияет на всю страну в реалити-шоу о любви "Холостяк". Он рассказал, какие у него интересы и увлечения. Больше всего любит кушать пасту с морепродуктами, а пить — кофе и холодный латте.

Новый "Холостяк" Александр Терен обожает Киев. Фото: instagram/tsvit_teren

Вероятно, девушки из столицы бывшему военнослужащему больше всего понравятся, ведь он обожает Киев.

В своем плейлесте предпочитает хиты легендарного украинского певца Владимира Ивасюка, а лучше всего чувствует себя летом.

"Холостяк" Александр Терен любит песни Владимира Ивасюка. Фото: instagram/tsvit_teren

Ветеран предпочитает кэжуал стиль в выборе одежды и с удовольствием занимается плаванием и кроссфитом. Самое интересное свидание для Терена — это сходить на мероприятие "Что? Где? Когда?"

Избранное Александра Терена. Фото: шоу "Холостяк", СТБ

Напомним, кто будет главной психологией в новом сезоне "Холостяка". Также среди участниц оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.