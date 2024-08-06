Что любит "Холостяк" Александр Терен - детали

Новый "Холостяк" Александр Терен поделился личными предпочтениями
Ветеран войны Александр Терен, ставший новым главным "Холостяком" страны, поделился предпочтениями. Он рассказал, чем любит лакомиться и что слушать.
Анкету героя выложили СТБ.
Что любит "Холостяк" Александр Терен?
Ветеран войны Александр Терен уже вскоре засияет на всю страну в реалити-шоу о любви "Холостяк". Он рассказал, какие у него интересы и увлечения. Больше всего любит кушать пасту с морепродуктами, а пить — кофе и холодный латте.
Вероятно, девушки из столицы бывшему военнослужащему больше всего понравятся, ведь он обожает Киев.
В своем плейлесте предпочитает хиты легендарного украинского певца Владимира Ивасюка, а лучше всего чувствует себя летом.
Ветеран предпочитает кэжуал стиль в выборе одежды и с удовольствием занимается плаванием и кроссфитом. Самое интересное свидание для Терена — это сходить на мероприятие "Что? Где? Когда?"
Напомним, кто будет главной психологией в новом сезоне "Холостяка". Также среди участниц оказалась подруга скандальной художницы Сони Морозюк.
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