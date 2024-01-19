Новий скандал на Євробаченні — виконавця YAKTAK звинуватили у плагіаті

YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/

Учасника Нацвідбору Євробачення-2024 репера YAKTAK звинуватили у плагіаті. Блогер Ваня Рассел знайшов схожу пісню на конкурсний трек виконавця LALALA.

Про це він розповів на своєму YouTube.

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Український блогер Ваня Рассел опублікував відео, де розповів про своє відкриття — він випадково знайшов пісню, яка схожа на конкурсний трек LALALA.

Рассел створював підбірку музику і під час неї випадково "зашизамив" пісню репера YAKTAK. Додаток знайшов трек Varto виконавиці Many, який вийшов 30 жовтня 2022 року.

Співачка Many. Фото: скріншот Apple Music

"Виходить так, що YAKTAK використовує ті самі семпли, що і ця виконавиця. Він повністю співає вокал приспіву на інструменталі співачки Many. На той момент ця пісня була, проте зараз її вже немає, її видалили", — розповів блогер.

Ваня Рассел, з його слів, не хотів скандалу і останні три дні чекав відповіді на свої запити до "Суспільного", виконавця YAKTAK і продюсера співачки Many.

Ваня Рассел. Фото: YouTube-канал блогера

Ніхто не надав йому коментар, тому він вирішив поділитися відкриттям з підписниками. До моменту його запитань трек виконавиці Many був на доступних стрімінгових платформах та у TikTok, проте, поки він чекав на коментарі, музика почала зникати. Хтось оперативно видаляв усі згадки про цю пісню.

"Якщо пісню прочистили в інтернеті — це по суті означає, що пісню викупили, авторські права на ці семпли. Проте ця пісня вже використовувалась, є сліди ще в TikTok. З іншого боку, це можують бути стокові семпли, то для такого випадку потрібно повністю викуповувати права. Це сумно, тому що, коли артист йде на Нацвідбір, пісня мала бути оригінальною", — сказав блогер.

Правила Євробачення. Фото: YouTube-канал блогера

На думку Вані Рассела, виконавець YAKTAK порушив правила Євробачення, адже не мав права подавати пісню на конкурс, яка вже була опублікована на стрімінгових майданчиках.

Раніше YAKTAK випустив атмосферний кліп на пісню для Євробачення-2024.

Також музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.

Стало відомо, що Alyona Alyona потрапила у скандал через пісню на "Євробачення".