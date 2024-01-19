Новый скандал на Евровидении —исполнителя YAKTAK обвинили в плагиате

YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/

Участника Нацотбора Евровидения-2024 рэпера YAKTAK обвинили в плагиате. Блогер Ваня Рассел нашел похожую песню на конкурсный трек исполнителя "LALALA".

Об этом он рассказал на своем YouTube.

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Украинский блогер Ваня Рассел опубликовал видео, где рассказал о своем открытии — он случайно нашел песню, похожую на конкурсный трек LALALA.

Рассел создавал подборку музыки и случайно "зашизал" песню рэпера YAKTAK. Приложение нашло трек "Varto" исполнительницы Many, который вышел в онлайн-доступ 30 октября 2022 года.

Певица Many. Фото: скриншот Apple Music

"Получается так, что YAKTAK использует те же сэмплы, что и эта исполнительница. Он полностью поет вокал припева на инструментале певицы Many. На тот момент эта песня была, однако сейчас ее уже нет, ее удалили", — рассказал блогер.

Ваня Рассел, по его словам, не хотел скандала и последние три дня ждал ответа на свои запросы к "Суспильне", исполнителю YAKTAK и продюсеру певицы Many.

Ваня Рассел. Фото: YouTube-канал блоггера

Никто не дал ему комментарий, поэтому он решил поделиться открытием с подписчиками. К моменту его вопросов трек исполнительницы Many был на доступных стриминговых платформах и TikTok, однако пока он ждал комментарии музыка начала исчезать. Кто-то оперативно удалял все упоминания об этой песне.

"Если песню почистили в интернете — это по сути означает, что песню выкупили, авторские права на эти сэмплы. Однако эта песня уже использовалась, есть следы еще в TikTok. С другой стороны, это могут быть стоковые сэмплы, то для такого случая нужно полностью выкупать права. Это грустно, потому что когда артист идет на Нацотбор, песня должна была быть оригинальной", — сказал блогер.

Правила Евровидения. Фото: YouTube-канал блоггера

По мнению Вани Рассела, исполнитель YAKTAK нарушил правила Евровидения, ведь не имел права подавать песню на конкурс, которая уже была опубликована на стриминговых площадках.

Ранее YAKTAK выпустил атмосферный клип на песню для Евровидения-2024.

Также продюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.

Стало известно, что Alyona Alyona попала в скандал из-за песни на "Евровидение".