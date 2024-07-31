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Обігнав Брюса Вілліса та Вілла Смітта — стало відомо, який актор отримує найбільше за роль

31 липня 2024 10:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Обігнав Брюса Вілліса та Вілла Смітта — стало відомо, який актор отримує найбільше за роль
Актори на цьогорічній церемонії Оскар Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Роберт Дауні-молодший стане найбільш високооплачуваним кіноактором усіх часів, його остання роль принесла йому більше ніж 62 мільйони фунтів стерлігнів. Це стало відомо, після того як було оголошено, що 59-річний актор несподівано повертається до всесвіту Marvel, але не в ролі свого улюбленого героя Залізної людини, а як лиходія Фантастичної четвірки Доктора Дума у ​​двох нових фільмах про Месників.

Про це пише Daily Mail.

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Роберт Дауні-молодший отримає неймовірний гонорар за роль

Оскароносна зірка Оппенгеймера отримає понад 62 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді зарплати, а подальші виплати очікуються у вигляді бонусів, які дадуть йому частку касових зборів.

 

Актор Роберт Дауні-молодший
Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters

 

Інші переваги в контракті Дауні-молодшого включають подорожі приватним літаком, спеціальну охорону та інше. Завдяки цьому актор поб'є рекорд із зарплати Брюса Вілліса у фільмі "Шосте почуття", Тома Круза і Вілла Сміта у фільмі "Люди в чорному 3", ставши найбільш високооплачуваною кінозіркою всіх часів.

Дауні-молодший є найбільш високооплачуваним членом кінематографічного всесвіту Marvel, заробивши 400 мільйонів фунтів стерлінгів за роль Залізної людини Тоні Старка в чотирьох фільмах про Месників, трьох фільмах про Залізну людину та епізодичних ролях у фільмах Неймовірний Халк, Капітан Америка: Громадянська війна та Людина-павук: Повернення додому.

 

Актор Роберт Дауні-молодший отримає великі гроші за роль у супергероя
Актор Роберт Дауні-молодший отримає великі гроші за роль у супергероя. Фото: Reuters

Незважаючи на те, що його герой Тоні Старк уже мертвий, мультивсесвіт франшизи дозволить йому повернутися.

Його остання роль Доктора Дума була оголошена в понеділок на Comic Con в Сан-Дієго. Незважаючи на те, що Marvel довгий час був найуспішнішим брендом у світовому кінематографі, останні фільми, такі як сиквел "Людини-мурахи" та "The Marvels", провалилися.

Тому команда фільму сподівається, що повернення Дауні-молодшого призведе до повернення мільярдних касових зборів франшизи.

Попередні два фільми про Месників знімали в США, але нові фільми зніматимуть у Лондоні навесні 2025 року.

Нагадаємо, стало відомо, кого з акторок назвали найкрасивішою. А раніше ми писали, що донька Брюса Вілліса показала його свіже фото.

Том Круз Брюс Вілліс Роберт Оппенгеймер Роберт Дауні молодший

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