Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обогнал Брюса Уиллиса и Уилла Смитта — стало известно, какой актер получает больше всего за роль arrow

Обогнал Брюса Уиллиса и Уилла Смитта — стало известно, какой актер получает больше всего за роль

31 июля 2024 10:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Обегал Брюса Уиллиса и Вилла Смитта — стало известно, какой актер получает больше всего за роль
Актеры на нынешней церемонии Оскар Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым киноактером всех времен, его последняя роль принесла ему более 62 миллионов фунтов стерлигонов. Это стало известно, после того как было объявлено, что 59-летний актер неожиданно возвращается во вселенную Marvel, но не в роли своего любимого героя Железного человека, а как злодея Фантастической четверки Доктора Дума в двух новых фильмах о Мстителях.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Роберт Дауни-младший получит невероятный гонорар за роль

Оскароносная звезда Оппенгеймера получит более 62 миллионов фунтов стерлингов в виде зарплаты, а последующие выплаты ожидаются в виде бонусов, которые дадут ему долю кассовых сборов.

 

Актер Роберт Дауни-младший
Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Другие преимущества в контракте Дауни-младшего включают путешествия на частном самолету, специальную охрану и прочее. Благодаря этому актер побьет рекорд по зарплате Брюса Уиллиса в фильме "Шестое чувство", Тома Круза и Уилла Смита в фильме "Люди в черном 3", став самой высокооплачиваемой кинозвездой всех времен.

Дауни-младший является самым высокооплачиваемым членом кинематографической вселенной Marvel, заработав 400 миллионов фунтов стерлингов за роль Железного человека Тони Старка в четырех фильмах о Мстителях, трех фильмах о Железном человеке и эпизодических ролях в фильмах Невероятный Халк, Капитан Америка: Возвращение домой

 

Актер Роберт Дауни-младший получит большие деньги за роль у супергероя
Актер Роберт Дауни-младший получит большие деньги за роль у супергероя. Фото: Reuters

 

Несмотря на то, что его герой Тони Старк уже мертв, мультивселенная франшизы позволит ему вернуться.

Его последняя роль Доктора Дума была объявлена ​​в понедельник на Comic Con в Сан-Диего. Несмотря на то, что Marvel долгое время являлся самым успешным брендом в мировом кинематографе, последние фильмы, такие как сиквел "Человека-муравья" и "The Marvels", провалились.

Поэтому команда фильма надеется, что возвращение Дауни-младшего приведет к возвращению миллиардного кассового сбора франшизы.

Предыдущие два фильма о Мстителях снимали в США, но новые фильмы будут сниматься в Лондоне весной 2025 года.

Напомним, стало известно, кого из актрис назвали самой красивой. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса показала его свежее фото.

Том Круз Брюс Уиллис Роберт Оппенгеймер Роберт Дауни младший

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом