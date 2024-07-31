Обегал Брюса Уиллиса и Вилла Смитта — стало известно, какой актер получает больше всего за роль

Актеры на нынешней церемонии Оскар Фото: Reuters

Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым киноактером всех времен, его последняя роль принесла ему более 62 миллионов фунтов стерлигонов. Это стало известно, после того как было объявлено, что 59-летний актер неожиданно возвращается во вселенную Marvel, но не в роли своего любимого героя Железного человека, а как злодея Фантастической четверки Доктора Дума в двух новых фильмах о Мстителях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Оскароносная звезда Оппенгеймера получит более 62 миллионов фунтов стерлингов в виде зарплаты, а последующие выплаты ожидаются в виде бонусов, которые дадут ему долю кассовых сборов.

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Другие преимущества в контракте Дауни-младшего включают путешествия на частном самолету, специальную охрану и прочее. Благодаря этому актер побьет рекорд по зарплате Брюса Уиллиса в фильме "Шестое чувство", Тома Круза и Уилла Смита в фильме "Люди в черном 3", став самой высокооплачиваемой кинозвездой всех времен.

Дауни-младший является самым высокооплачиваемым членом кинематографической вселенной Marvel, заработав 400 миллионов фунтов стерлингов за роль Железного человека Тони Старка в четырех фильмах о Мстителях, трех фильмах о Железном человеке и эпизодических ролях в фильмах Невероятный Халк, Капитан Америка: Возвращение домой

Актер Роберт Дауни-младший получит большие деньги за роль у супергероя. Фото: Reuters

Несмотря на то, что его герой Тони Старк уже мертв, мультивселенная франшизы позволит ему вернуться.

Его последняя роль Доктора Дума была объявлена ​​в понедельник на Comic Con в Сан-Диего. Несмотря на то, что Marvel долгое время являлся самым успешным брендом в мировом кинематографе, последние фильмы, такие как сиквел "Человека-муравья" и "The Marvels", провалились.

Поэтому команда фильма надеется, что возвращение Дауни-младшего приведет к возвращению миллиардного кассового сбора франшизы.

Предыдущие два фильма о Мстителях снимали в США, но новые фильмы будут сниматься в Лондоне весной 2025 года.

Напомним, стало известно, кого из актрис назвали самой красивой. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса показала его свежее фото.