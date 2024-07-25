Белла Хадід проти Барбі — науковці визначили, хто з зірок має найгарніше обличчя

Модель Белла Хадід. Фото: Reuters

Науковці включили акторку Аню Тейлор-Джой, модель Беллу Хадід і акторку Марго Роббі в десятку найпривабливіших жінок світу згідно з Golden Ratio Beauty Phi, який вимірює фізичну досконалість. Белла Хадід, яка потрапила в трійку лідерів, відверто розповіла про те, що їй довелося зробити операцію на носі у 14 років, і про те, як сильно вона шкодує про це рішення.

Про це пише Daily Mail.

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Аню Тейлор-Джой знають за її котячі риси обличчя. Пластичний хірург Де Сільва сказав: "Аня Тейлор-Джой стала очевидним переможцем у списку красунь, тому що всі елементи обличчя були виміряні на предмет фізичної досконалості".

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

В інтерв’ю журналу Vogue у 2022 році Белла Хадід детально розповіла, визнавши, що завжди почувалася "потворною" та "некрутою" порівняно зі старшою сестрою Джіджі, а також згадувала свою боротьбу з анорексією та пошуки лікування від депресії. Белла наполягала на тому, що ринопластика — єдина процедура, яку вона робила.

Модель Белла Хадід. Фото: Reuters

Доктор Де Сільва сказав: "Форма підборіддя Белли Хадід, з результатом 99,7 відсотка було лише на 0,3 відсотка від ідеальної форми".

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Зендея відома як ікона моди та яскрава красуня. З роками вона змінила свій образ, обирає більш експериментальний макіяж, різні зачіски та захоплюючі стилістичні рішення.

Марго Роббі теж увійшла у рейтинг.

Марго Роббі зазнала дуже гламурної трансформації з часів, коли вона грала Донну Фрідман у серіалі "Сусіди".

Колись у Марго було дитяче обличчя, але з роками її обличчя стало більш рельєфним і чітким.

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Голлівудська зірка вибирала жорсткіший макіяж і різку засмагу, а тепер вона любить більш м’яку палітру, яка демонструє її природну свіжу шкіру.

"Марго Роббі була четвертою, отримавши високі бали в усіх категоріях, крім області брів", — пояснив доктор Де Сільва.

Бейонсе потрапила до рейтингу.

Доктор Де Сільва сказав: "Бейонсе була другою найстаршою жінкою у списку, і вона все ще виглядає неймовірно, оскільки у вересні їй виповнюється 43 роки. Вона отримала найвищі оцінки за форму обличчя (99,6%) і дуже високі оцінки за очі, область брів і губ".

Співачка Бейонсе. Фото: Reuters

Зірку протягом багатьох років постійно хвалили за її зовнішність і незмінно називали однією із найкрасивіших жінок у світі.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Тейлор Свіфт за ці роки стала світовою іконою, тому що у неї під рукою була найкраща команда з макіяжу та зачіски. Її риси обличчя стали більш витонченими. Її команда зосередилася на підкресленні її вилиць.

Нагадаємо, донька Моніки Белуччі влаштувала дефіле на модному показі.