Донька хворого Брюса Вілліса показала, як який вигляд актор має зараз

Донька хворого Брюса Вілліса поділилася новим фото зіркового батька
Донька Брюса Вілліса Таллула показала нове фото свого батька. Дівчина поділилась знімком, на якому актор позує із її бойфрендом.
Світлину Таллула опублікувала у своєму Instagram.
Брюс Вілліс порадував шанувальників новим фото
Таллула прокоментувала знімок лаконічно: "Це фото: мій промінчик сонця у похмурий день". Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур розповіла про стан свого тата під час інтерв’ю в ток-шоу Дрю Беррімор.
Сім’я актора підтвердила, що у нього діагностували лобно-скроневу деменцію, і відверто розповіла про те, як хвороба вплинула на Брюса та його близьких.
На запитання Дрю, як справи її тата, Таллула пояснила: "Він такий самий, і я думаю, що в цьому відношенні я дізналася, що це найкраще, про що ви можете мріяти Я бачу любов, коли я з ним. Це мій тато, і він любить мене, що справді особливо".
Пізніше в інтерв’ю Таллулу запитали, чому вона та її родина прийняли рішення так публічно розповісти про стан свого батька, про який вони говорили в численних інтерв’ю та ділилися оновленнями в соціальних мережах.
"У нього дійсно агресивне когнітивне захворювання, дуже рідкісна форма деменції. Я думаю, що, з одного боку, це те, ким ми є як сім’я, але також для нас дуже важливо поширювати обізнаність про деменцію. Ми поняття не мали про це. Якщо ми можемо взяти щось, з чим ми боремося як сім’я — і окремо — щоб допомогти іншим людям, змінити це, зробити з цього щось прекрасне, це справді особливе для нас", — розповіла донька Брюса Вілліса.
На початку цього року дружина Брюса Емма Гемінг Вілліс зізналася, що "важко сказати", наскільки актор розуміє свій діагноз.
Нагадаємо, донька Брюса Вілліса поділилася відео з батьком.
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