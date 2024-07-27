Донька хворого Брюса Вілліса показала, як який вигляд актор має зараз

Талулла Вілліс із батьком. Фото: instagram.com/buuski/

Донька Брюса Вілліса Таллула показала нове фото свого батька. Дівчина поділилась знімком, на якому актор позує із її бойфрендом.

Світлину Таллула опублікувала у своєму Instagram.

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Таллула прокоментувала знімок лаконічно: "Це фото: мій промінчик сонця у похмурий день". Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур розповіла про стан свого тата під час інтерв’ю в ток-шоу Дрю Беррімор.

НареченийТалулли Вілліс із Брюсом Віллісом. Фото: instagram.com/buuski/

Сім’я актора підтвердила, що у нього діагностували лобно-скроневу деменцію, і відверто розповіла про те, як хвороба вплинула на Брюса та його близьких.

На запитання Дрю, як справи її тата, Таллула пояснила: "Він такий самий, і я думаю, що в цьому відношенні я дізналася, що це найкраще, про що ви можете мріяти Я бачу любов, коли я з ним. Це мій тато, і він любить мене, що справді особливо".

Пізніше в інтерв’ю Таллулу запитали, чому вона та її родина прийняли рішення так публічно розповісти про стан свого батька, про який вони говорили в численних інтерв’ю та ділилися оновленнями в соціальних мережах.

"У нього дійсно агресивне когнітивне захворювання, дуже рідкісна форма деменції. Я думаю, що, з одного боку, це те, ким ми є як сім’я, але також для нас дуже важливо поширювати обізнаність про деменцію. Ми поняття не мали про це. Якщо ми можемо взяти щось, з чим ми боремося як сім’я — і окремо — щоб допомогти іншим людям, змінити це, зробити з цього щось прекрасне, це справді особливе для нас", — розповіла донька Брюса Вілліса.

На початку цього року дружина Брюса Емма Гемінг Вілліс зізналася, що "важко сказати", наскільки актор розуміє свій діагноз.

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса поділилася відео з батьком.