Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька хворого Брюса Вілліса поділилася новим фото зіркового батька arrow

Донька хворого Брюса Вілліса поділилася новим фото зіркового батька

27 липня 2024 07:50
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Донька хворого Брюса Вілліса показала, як який вигляд актор має зараз
Талулла Вілліс із батьком. Фото: instagram.com/buuski/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Донька Брюса Вілліса Таллула показала нове фото свого батька. Дівчина поділилась знімком, на якому актор позує із її бойфрендом.

Світлину Таллула опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Брюс Вілліс порадував шанувальників новим фото

Таллула прокоментувала знімок лаконічно: "Це фото: мій промінчик сонця у похмурий день". Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур розповіла про стан свого тата під час інтерв’ю в ток-шоу Дрю Беррімор.

 

НареченийТалулли Вілліс із Брюсом Віллісом
НареченийТалулли Вілліс із Брюсом Віллісом. Фото: instagram.com/buuski/

 

Сім’я актора підтвердила, що у нього діагностували лобно-скроневу деменцію, і відверто розповіла про те, як хвороба вплинула на Брюса та його близьких.

На запитання Дрю, як справи її тата, Таллула пояснила: "Він такий самий, і я думаю, що в цьому відношенні я дізналася, що це найкраще, про що ви можете мріяти Я бачу любов, коли я з ним. Це мій тато, і він любить мене, що справді особливо".

Пізніше в інтерв’ю Таллулу запитали, чому вона та її родина прийняли рішення так публічно розповісти про стан свого батька, про який вони говорили в численних інтерв’ю та ділилися оновленнями в соціальних мережах.

"У нього дійсно агресивне когнітивне захворювання, дуже рідкісна форма деменції. Я думаю, що, з одного боку, це те, ким ми є як сім’я, але також для нас дуже важливо поширювати обізнаність про деменцію. Ми поняття не мали про це. Якщо ми можемо взяти щось, з чим ми боремося як сім’я — і окремо — щоб допомогти іншим людям, змінити це, зробити з цього щось прекрасне, це справді особливе для нас", — розповіла донька Брюса Вілліса.

На початку цього року дружина Брюса Емма Гемінг Вілліс зізналася, що "важко сказати", наскільки актор розуміє свій діагноз.

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса поділилася відео з батьком. 

Брюс Вілліс Демі Мур закордонні зірки зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом