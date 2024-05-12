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Переможець Євробачення-2024 не зміг побити рекорд конкурсу за балами — хто на першому місці

12 травня 2024 16:30
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Стас Кожушко
Редактор
Хто з артистів Євробачення набрав найбільшу кількість балів за всю історію конкурсу
Швейцарський співак Nemo та шведська артистка Loreen. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У шведському Мальме у прямому ефірі підбили підсумки "Євробачення-2024". Переможцем пісенного конкурсу став швейцарець Nemo. Втім за кількістю балів він не побив рекорд, який утримується з 2017 року. 

Про це у соцмережі X (колишній Twitter) повідомив Eurovisionario

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Хто лідер за балами Євробачення 

Після гучного фіналу "Євробачення-2024" оновився Топ-10 перформансів за балами, які оголошували в різні роки. За цим показником цьогорічний переможець Nemo не зміг потрапити в топову п'ятірку. Швейцарець посідає поточну сьому позицію з 591 балом. 

Що цікаво, в Топ-10 потрапив і цьогорічний фаворит конкурсу, хорват Baby Lasagna. Він зайняв дев’яте місце та потіснив переможницю "Євробачення-2016" Джамалу на десяте місце. В престижному рейтингу є ще одні українці. Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra посідає четверте місце з 631 балом.

Лідером залишається представник Португалії на "Євробаченні-2017" (проходило в Києві), співак Салвадор Собрал. В його активі 758 балів. Срібло в норвежця Олександра Рибака, який переміг на "Євробаченні-2009".

Лідери за балами Євробачення
Лідери "Євробачення" за кількістю балів (журі та голосування глядачів). Скриншот: X/eurovisionario

Нагадаємо, раніше ми писали, що відео з "Євробачення-2024" очолили український YouTube. Також ми розповідали, хто був у складі журі на "Євробаченні-2024" від України.

Євробачення
музика
рекорд
конкурс
Євробачення-2024

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