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Обошли коронацию Чарльза — Юлия Санина с командой "Евровидения-2023" получили престижную премию

13 мая 2024 12:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Обошли коронацию Чарльза - Юлия Санина с командой "Евровидение-2023" получили BAFTA Television Awards
Певица Юлия Санина с командой "Евровидения-2023". Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В Великобритании состоялось вручение телевизионной премии. Песенный конкурс "Евровидение-2023" получил престижную премию BAFTA TV, выиграв в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире".

Об этом стало известно из социальной сети певицы Юлии Саниной.

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Над организацией "Евровидения" в прошлом году работала украино-британская команда. Победителями 2022 года стала группа Kalush Orchestra, но из-за войны в Украине Евровидение 2023 года принимала Великобритания как серебряный призер конкурса.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Ведущими мероприятия тогда были британская актриса Анна Веддинг и украинская певица, лидер группы Hardkiss Юлия Санина.

"Украинско-британское "Евровидение-2023" получило награду в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире" от главной телевизионной премии Соединенного Королевства Великобритании BAFTA Television Awards. Для меня было большой честью разделить этот вечер с командой BBC", — написала Санина.

Украинская певица прибыла в Лондон, чтобы лично получить награду. "Евровидение-2023 года", которое обошло даже коронацию Чарльза III.

Напомним, фильм "Довбуш" может выйти в виде сериала на американской стриминговой платформе. А раньше мы писали, что украинский блогер рассказал, где находится супруг Саниной.

Евровидение
Юлия Санина
украинские звезды
смотреть Евровидение

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