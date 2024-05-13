Обошли коронацию Чарльза - Юлия Санина с командой "Евровидение-2023" получили BAFTA Television Awards

Обошли коронацию Чарльза — Юлия Санина с командой "Евровидения-2023" получили престижную премию
В Великобритании состоялось вручение телевизионной премии. Песенный конкурс "Евровидение-2023" получил престижную премию BAFTA TV, выиграв в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире".
Об этом стало известно из социальной сети певицы Юлии Саниной.
Песенный конкурс "Евровидение" получил телепремию
Над организацией "Евровидения" в прошлом году работала украино-британская команда. Победителями 2022 года стала группа Kalush Orchestra, но из-за войны в Украине Евровидение 2023 года принимала Великобритания как серебряный призер конкурса.
Ведущими мероприятия тогда были британская актриса Анна Веддинг и украинская певица, лидер группы Hardkiss Юлия Санина.
"Украинско-британское "Евровидение-2023" получило награду в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире" от главной телевизионной премии Соединенного Королевства Великобритании BAFTA Television Awards. Для меня было большой честью разделить этот вечер с командой BBC", — написала Санина.
Украинская певица прибыла в Лондон, чтобы лично получить награду. "Евровидение-2023 года", которое обошло даже коронацию Чарльза III.
Напомним, фильм "Довбуш" может выйти в виде сериала на американской стриминговой платформе. А раньше мы писали, что украинский блогер рассказал, где находится супруг Саниной.
Читайте Новини.LIVE!