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Одна з найтитулованіших американських телеведучих оголосила про завершення кар'єри

10 липня 2024 23:19
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Стас Кожушко
Редактор
Еллен Дедженерес оголосила про завершення кар'єри
Американська шоувумен Еллен Дедженерес. Фото: Wikimedia Commons
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська телеведуча Еллен Дедженерес оголосила про завершення своєї кар'єри. Перед цим вона скасувала деякі сольні концерти (зірка також відома та успішна комік).

Про це повідомляє The Independent.

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Володарка 11-ти премії "Еммі" за власне "Шоу Елен Дедженерес" (виходило з 2003 по 2022 роки) на одному з виступів у рамках туру Ellen's Last Stand Up заявила: вона  не планує більше з'являтися на сцені. 

"Після концерту на Netlix, я — все. Збираюся попрощатися", — лаконічно заявила 66-річна шоувумен, яка двічі вела премію "Оскар" (2007, 2014).

За словами Дедженерес, шанувальники матимуть змогу побачити її востаннє під час поточних гастролей. Завершальний концерт туру заплановано на 17 серпня. Комік також зазначила, що не має наміру озвучувати фільми чи анімаційні картини у майбутньому. До цього, зокрема, вона працювала в проєкті "У пошуках Немо".

Раніше Дедженерес не приховувала — вона була засмучена, що її телешоу підійшло до фіналу на тлі скандалу зі звинуваченнями. Тоді деякі члени її  команди звинуватили Еллен у створенні токсичної атмосфери в проєкті. Це сталося у 2020 році.

Згодом зірка підтвердила звинувачення та попросила вибачення. Втім, займатися шоу в неї бажання більше не було.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Ніколас Кейдж боїться можливостей штучного інтелекту. Також ми розповідали, що суд значно посилить охорону під час розгляду справи американського актора Алека Болдвіна щодо вбивства українки на знімальному майданчику.

Голлівуд телебачення закордонні зірки кар'єра

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